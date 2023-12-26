У жительницы ХМАО отобрали автомобиль после пьяной езды за рулем

27 декабря 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

У жительницы Нягани конфисковали автомобиль «Инфинити» за пьяную езду за рулем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) Жительницу Нягани лишили автомобиля «Инфинити» в доход государства после того, как она устроила ДТП будучи в алкогольном опьянении. Ей также назначили штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.



«Женщина, будучи подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2023 года после употребления спиртных напитков вновь села за руль своего автомобиля марки „Инфинити“. Двигаясь на нем, она совершила ДТП, столкнувшись с автомобилем марки „Тойота Камри“. <…> Автомобиль, принадлежащий осужденной, конфискован и обращен в доход государства», — говорится в сообщении.



Югорчанку также лишили водительских прав на 2 года и выписали ей штраф в 200 тысяч рублей. На момент публикации приговор еще не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовский районный суд признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода.

Жительницу Нягани лишили автомобиля «Инфинити» в доход государства после того, как она устроила ДТП будучи в алкогольном опьянении. Ей также назначили штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Женщина, будучи подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2023 года после употребления спиртных напитков вновь села за руль своего автомобиля марки „Инфинити“. Двигаясь на нем, она совершила ДТП, столкнувшись с автомобилем марки „Тойота Камри“. <…> Автомобиль, принадлежащий осужденной, конфискован и обращен в доход государства», — говорится в сообщении. Югорчанку также лишили водительских прав на 2 года и выписали ей штраф в 200 тысяч рублей. На момент публикации приговор еще не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовский районный суд признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода.