26 декабря 2023

У жительницы ХМАО отобрали автомобиль после пьяной езды за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, автоэвакуатор, штрафстоянка
У жительницы Нягани конфисковали автомобиль «Инфинити» за пьяную езду за рулем Фото:

Жительницу Нягани лишили автомобиля «Инфинити» в доход государства после того, как она устроила ДТП будучи в алкогольном опьянении. Ей также назначили штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Женщина, будучи подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2023 года после употребления спиртных напитков вновь села за руль своего автомобиля марки „Инфинити“. Двигаясь на нем, она совершила ДТП, столкнувшись с автомобилем марки „Тойота Камри“. <…> Автомобиль, принадлежащий осужденной, конфискован и обращен в доход государства», — говорится в сообщении.

Югорчанку также лишили водительских прав на 2 года и выписали ей штраф в 200 тысяч рублей. На момент публикации приговор еще не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовский районный суд признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода.

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Жительницу Нягани лишили автомобиля «Инфинити» в доход государства после того, как она устроила ДТП будучи в алкогольном опьянении. Ей также назначили штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Женщина, будучи подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2023 года после употребления спиртных напитков вновь села за руль своего автомобиля марки „Инфинити“. Двигаясь на нем, она совершила ДТП, столкнувшись с автомобилем марки „Тойота Камри“. <…> Автомобиль, принадлежащий осужденной, конфискован и обращен в доход государства», — говорится в сообщении. Югорчанку также лишили водительских прав на 2 года и выписали ей штраф в 200 тысяч рублей. На момент публикации приговор еще не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовский районный суд признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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