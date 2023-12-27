Профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» выплаты компенсаций за задержку индексации зарплаты

Независимый профсоюз требует от «Сургутнефтегаза» реального повышения зарплат

28 декабря 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Профсоюз «Профсвобода» утверждает, что в колдоговоре «Сургутнефтегаза» нет порядка индексации зарплат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Независимый профсоюз «Профсвобода» в суде требует от «Сургутнефтегаза» реального повышения зарплаты сотрудников и выплату компенсаций за задержку индексации. Председатель профсоюзного комитета Александр Захаркин сообщил агентству, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией. «В „Сургутнефтегазе“ повысили тарифные ставки, что не является индексацией зарплаты. Индексация должна быть применена ко всей заработной плате, но в коллективном договоре компании порядка индексации как такового нет. По этой причине независимый профсоюз в интересах всех сотрудников организации подал иск о признании незаконным отсутствие в коллективном договоре порядка индексации зарплаты, а также апелляционную жалобу по поводу решения Сургутского городского суда, который не принял иск о признании незаконным бездействия по проведению индексации зарплаты», — сообщил Захаркин. Лидер профсоюза пояснил, что повышение тарифных ставок не обязательно повлечет за собой увеличение всей зарплаты, в отличие от индексации. Коллективный договор должен разъяснять работникам, как появляется «индекс» — число, которое умножается на всю заработную плату, а не на тарифную ставку. «В судебной практике и в практике профсоюза „Профсвобода“ есть прецеденты, когда суд признал незаконным отсутствие порядка индексации у сотрудников предприятий, входящих в структуру „Сургутнефтегаза“. По решению суда работникам выплатили зарплату, сделали перерасчет в соответствии с государственной статистикой по инфляции в стране. По принципу единства судебной практики это решение может послужить примером для вынесения вердикта по нашему иску к „Сургутнефтегазу“», — добавил Захаркин. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». «Утверждение, что вместо индексации в компании подняли тарифные ставки, не соответствует истине. В колдоговоре компании говорится о повышении зарплаты на процент инфляции, так индексацию и сделали. Важно, что после повышения окладов коэффициенты начисления премий остались прежними, поэтому зарплата реально повысится», — ответили корреспонденту URA.RU на предприятии. Информацию подтвердили выдержкой из коллективного договора профсоюза. «Производить увеличение фонда заработной платы и повышение тарифных ставок и окладов с учетом темпов инфляции и имеющихся денежных средств, выделенных на эти цели не реже, чем один раз в календарный год», — гласит документ. Ранее URA.RU писало, что сотрудникам «Сургутнефтегаза» подняли зарплату. Повышение составило 7%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Независимый профсоюз «Профсвобода» в суде требует от «Сургутнефтегаза» реального повышения зарплаты сотрудников и выплату компенсаций за задержку индексации. Председатель профсоюзного комитета Александр Захаркин сообщил агентству, что предприятие подняло тарифные ставки, что не является индексацией. «В „Сургутнефтегазе“ повысили тарифные ставки, что не является индексацией зарплаты. Индексация должна быть применена ко всей заработной плате, но в коллективном договоре компании порядка индексации как такового нет. По этой причине независимый профсоюз в интересах всех сотрудников организации подал иск о признании незаконным отсутствие в коллективном договоре порядка индексации зарплаты, а также апелляционную жалобу по поводу решения Сургутского городского суда, который не принял иск о признании незаконным бездействия по проведению индексации зарплаты», — сообщил Захаркин. Лидер профсоюза пояснил, что повышение тарифных ставок не обязательно повлечет за собой увеличение всей зарплаты, в отличие от индексации. Коллективный договор должен разъяснять работникам, как появляется «индекс» — число, которое умножается на всю заработную плату, а не на тарифную ставку. «В судебной практике и в практике профсоюза „Профсвобода“ есть прецеденты, когда суд признал незаконным отсутствие порядка индексации у сотрудников предприятий, входящих в структуру „Сургутнефтегаза“. По решению суда работникам выплатили зарплату, сделали перерасчет в соответствии с государственной статистикой по инфляции в стране. По принципу единства судебной практики это решение может послужить примером для вынесения вердикта по нашему иску к „Сургутнефтегазу“», — добавил Захаркин. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». «Утверждение, что вместо индексации в компании подняли тарифные ставки, не соответствует истине. В колдоговоре компании говорится о повышении зарплаты на процент инфляции, так индексацию и сделали. Важно, что после повышения окладов коэффициенты начисления премий остались прежними, поэтому зарплата реально повысится», — ответили корреспонденту URA.RU на предприятии. Информацию подтвердили выдержкой из коллективного договора профсоюза. «Производить увеличение фонда заработной платы и повышение тарифных ставок и окладов с учетом темпов инфляции и имеющихся денежных средств, выделенных на эти цели не реже, чем один раз в календарный год», — гласит документ. Ранее URA.RU писало, что сотрудникам «Сургутнефтегаза» подняли зарплату. Повышение составило 7%.