В полиции рассказали подробности смерти охранницы в пермской школе

Охранница в пермской школе умерла не от насилия
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., полковник мвд
Женщина умерла в возрасте 48 лет Фото:

На теле умершей сотрудницы охраны, которая работала в пермской школе №112, не нашли следы насилия. Об этом рассказали в УМВД России по городу Перми.

«Утром 27 декабря в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение об обнаружении в школе трупа женщины. На теле не было внешних признаков насильственной смерти», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Перми.

Уточняется, что женщине было 48 лет. Занятия в школе 27 декабря отменили.

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На теле умершей сотрудницы охраны, которая работала в пермской школе №112, не нашли следы насилия. Об этом рассказали в УМВД России по городу Перми. «Утром 27 декабря в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение об обнаружении в школе трупа женщины. На теле не было внешних признаков насильственной смерти», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Перми. Уточняется, что женщине было 48 лет. Занятия в школе 27 декабря отменили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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