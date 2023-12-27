В полиции рассказали подробности смерти охранницы в пермской школе

Женщина умерла в возрасте 48 лет
На теле умершей сотрудницы охраны, которая работала в пермской школе №112, не нашли следы насилия. Об этом рассказали в УМВД России по городу Перми.
«Утром 27 декабря в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение об обнаружении в школе трупа женщины. На теле не было внешних признаков насильственной смерти», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Перми.
Уточняется, что женщине было 48 лет. Занятия в школе 27 декабря отменили.
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