ГИБДД Ханты-Мансийска просит воздержаться от дальних поездок из-за непогоды

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Автомобилистов Ханты-Мансийска просят воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за непогоды Фото:

Госавтоинспекция Ханты-Мансийска просит автомобилистов города и Ханты-Мансийского района воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за плохой погоды. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале ведомства.

«В связи с ухудшением погодных условий и обильными снегопадами просим воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также при передвижении на транспортных средствах соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал в соответствии с метеорологическими условиями», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Из-за дождя на дорогах появилась ледяная корка.

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Госавтоинспекция Ханты-Мансийска просит автомобилистов города и Ханты-Мансийского района воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за плохой погоды. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале ведомства. «В связи с ухудшением погодных условий и обильными снегопадами просим воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также при передвижении на транспортных средствах соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал в соответствии с метеорологическими условиями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Из-за дождя на дорогах появилась ледяная корка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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