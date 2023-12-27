ГИБДД Ханты-Мансийска просит воздержаться от дальних поездок из-за непогоды

27 декабря 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Автомобилистов Ханты-Мансийска просят воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за непогоды Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU (фото из архива) Госавтоинспекция Ханты-Мансийска просит автомобилистов города и Ханты-Мансийского района воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за плохой погоды. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале ведомства. «В связи с ухудшением погодных условий и обильными снегопадами просим воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также при передвижении на транспортных средствах соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал в соответствии с метеорологическими условиями», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Из-за дождя на дорогах появилась ледяная корка.

Госавтоинспекция Ханты-Мансийска просит автомобилистов города и Ханты-Мансийского района воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за плохой погоды. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале ведомства. «В связи с ухудшением погодных условий и обильными снегопадами просим воздержаться от поездок на дальние расстояния. Также при передвижении на транспортных средствах соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал в соответствии с метеорологическими условиями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что Госавтоинспекция ХМАО ограничила движение на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохих погодных условий. Из-за дождя на дорогах появилась ледяная корка.