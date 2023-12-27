Главный санврач Курганской области предупредил медиков о вспышках инфекции

Григорий Хохлов просил медиков провести вакцинацию от кори Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не допустить вспышек инфекционных заболеваний в Курганской области и продолжить вакцинацию от кори в праздничные дни. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов просил медицинских работников на совещании с депздравом по итогам 2023 года, передает корреспондент URA.RU.

«Все будут работать в круглосуточном режиме. Прошу медицинских работников не проспать никаких инфекционных заболеваний. По РФ регистрируются очаги кори. Очаги крупные», — предупредил врачей Хохлов.

В декабре в Курганскую область поступала партия вакцины против кори, краснухи и паротита в количестве 2 тысяч доз. Хохлов просил медиков продолжить вакцинацию в праздничные дни, чтобы до 15 января использовать данную вакцину. Особое внимание он просил уделить вакцинации в четырех округах, где количество привитых почти в два раза меньше, чем в среднем по области.

URA.RU писало, что в Курганской области случай кори был зарегистрирован в июне 2023 года. Мужчина был в Шадринске проездом, почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями. Благодаря оперативно проведенным мероприятиям вспышку заболевания удалось предотвратить. До этого случая в 2014 году было зафиксировано 36 случаев заболевания корью среди цыганского населения. Часто заболевание фиксируется среди мигрантов.