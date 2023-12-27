Мэр Екатеринбурга заявил об угрозе остановки транспорта из-за снега. Скрин

27 декабря 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Аномальные осадки спровоцировали коллапс в городе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область завалило снегом Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне вечером — в разгар аномальных снегопадов — заявил подчиненным, что, если они не почистят город, придется останавливать общественный транспорт. Скрином из чата, где состоит Орлов, его замы и главы районов, с URA.RU поделился источник. Новость по теме Мэрия готова закрыть Екатеринбург для фур на фоне снежного коллапса «Какие планы по выходу техники и людей в ночь по районам? Прошу мобилизовать все имеющиеся ресурсы, и технику, и людей, иначе придется общественный транспорт останавливать, что недопустимо абсолютно перед праздниками», — написал Орлов в 20:23 26 декабря. «У всех от 15-22!!! Вам же сказано активно вывозить снег», — тут же обратился к коллегам ответственный за уборку вице-мэр Алексей Бубнов. Участники чата говорят, что чиновник включается в беседы якобы в основном после того, как задачи начинает раздавать шеф. «Привлекайте стороннюю технику максимально на вывоз снега! Я ночью проеду, лично проверю! Спать будем, когда порядок наведем», — добавил Орлов. «Работаем. Техника будет работать, в том числе и привлеченная», — отреагировал глава Кировского района Владимир Боликов. «Аналогично. Вывели по максимуму свою технику и технику и людей подрядчиков», — присоединился глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. На оперативном штабе утром 27 декабря Орлов, как сообщили в пресс-службе мэрии, заявил, что таких снегопадов, как 26-го, «106 лет не было». Днем 27 декабря осадки продолжились. На этом же совещании, по неофициальной информации, прозвучало предложение временно ограничить въезд фур в город. Переписка состоялась вечером 26 декабря Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне вечером — в разгар аномальных снегопадов — заявил подчиненным, что, если они не почистят город, придется останавливать общественный транспорт. Скрином из чата, где состоит Орлов, его замы и главы районов, с URA.RU поделился источник. «Какие планы по выходу техники и людей в ночь по районам? Прошу мобилизовать все имеющиеся ресурсы, и технику, и людей, иначе придется общественный транспорт останавливать, что недопустимо абсолютно перед праздниками», — написал Орлов в 20:23 26 декабря. «У всех от 15-22!!! Вам же сказано активно вывозить снег», — тут же обратился к коллегам ответственный за уборку вице-мэр Алексей Бубнов. Участники чата говорят, что чиновник включается в беседы якобы в основном после того, как задачи начинает раздавать шеф. «Привлекайте стороннюю технику максимально на вывоз снега! Я ночью проеду, лично проверю! Спать будем, когда порядок наведем», — добавил Орлов. «Работаем. Техника будет работать, в том числе и привлеченная», — отреагировал глава Кировского района Владимир Боликов. «Аналогично. Вывели по максимуму свою технику и технику и людей подрядчиков», — присоединился глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. На оперативном штабе утром 27 декабря Орлов, как сообщили в пресс-службе мэрии, заявил, что таких снегопадов, как 26-го, «106 лет не было». Днем 27 декабря осадки продолжились. На этом же совещании, по неофициальной информации, прозвучало предложение временно ограничить въезд фур в город.