«Яндекс» зарегистрировался в Калининградской области

Компания «Яндекс» зарегистрировала свое юридическое лицо международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания продолжает подготовку к реструктуризации.
«Юрлицо компании „Яндекс“ — МКАО „Яндекс“, — зарегистрировалось в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области», — передает данные реестра РБК. В пресс-службе компании заявили, что регистрация является важной процедурой в рамках подготовки к будущей реструктуризации и оптимизации структуры юридических лиц в группе компаний «Яндекс».
Сделку по разделению бизнеса «Яндекса» планируется завершить в начале 2024 года. Головная компания группы Yandex N.V планирует полностью продать российский бизнес и сосредоточиться на развитии международных проектов.
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