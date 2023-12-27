«Яндекс» зарегистрировался в Калининградской области

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
«Яндекс» зарегистрировал свое юрлицо на острове Октябрьский Фото:

Компания «Яндекс» зарегистрировала свое юридическое лицо международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания продолжает подготовку к реструктуризации.

«Юрлицо компании „Яндекс“ — МКАО „Яндекс“, — зарегистрировалось в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области», — передает данные реестра РБК. В пресс-службе компании заявили, что регистрация является важной процедурой в рамках подготовки к будущей реструктуризации и оптимизации структуры юридических лиц в группе компаний «Яндекс».

Сделку по разделению бизнеса «Яндекса» планируется завершить в начале 2024 года. Головная компания группы Yandex N.V планирует полностью продать российский бизнес и сосредоточиться на развитии международных проектов.

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Компания «Яндекс» зарегистрировала свое юридическое лицо международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания продолжает подготовку к реструктуризации. «Юрлицо компании „Яндекс“ — МКАО „Яндекс“, — зарегистрировалось в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области», — передает данные реестра РБК. В пресс-службе компании заявили, что регистрация является важной процедурой в рамках подготовки к будущей реструктуризации и оптимизации структуры юридических лиц в группе компаний «Яндекс». Сделку по разделению бизнеса «Яндекса» планируется завершить в начале 2024 года. Головная компания группы Yandex N.V планирует полностью продать российский бизнес и сосредоточиться на развитии международных проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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