Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР, передает корреспондент из Москвы.
«Северодонецк, Дарина, 14 лет. Мечтает о встрече со Светланой Ходченковой. Пермский край, Губаха, Даша, 6 лет. Мечтает о каркасном батуте. Пермский район, деревня Кондратово, Арина, 16 лет. Мечтает о детском планшете», — прочитал губернатор желания детей.
Он пообещал, что постарается исполнить детские мечты до наступления Нового года. Также губернатор отметил, что Новый год — праздник, который ассоциируется с чудесами и нужно, чтобы они обязательно сбывались. Сам Махонин мечтает, чтобы все были живы, здоровы, а Пермский край развивался и процветал.
Ранее в акции принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он вытянул желание мальчика из Кунгура.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.