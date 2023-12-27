Губернатор Махонин устроит для девочки из ЛНР встречу с актрисой Ходченковой. Видео

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Ежегодный новогодний благотворительный бал Клуба общественных инициатив и ЖГУТа. Екатеринбург , елка желаний
Губернатор Прикамья исполнит мечты детей до 31 декабря Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР, передает корреспондент из Москвы.

«Северодонецк, Дарина, 14 лет. Мечтает о встрече со Светланой Ходченковой. Пермский край, Губаха, Даша, 6 лет. Мечтает о каркасном батуте. Пермский район, деревня Кондратово, Арина, 16 лет. Мечтает о детском планшете», — прочитал губернатор желания детей.

Он пообещал, что постарается исполнить детские мечты до наступления Нового года. Также губернатор отметил, что Новый год — праздник, который ассоциируется с чудесами и нужно, чтобы они обязательно сбывались. Сам Махонин мечтает, чтобы все были живы, здоровы, а Пермский край развивался и процветал.

Ранее в акции принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он вытянул желание мальчика из Кунгура.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР, передает корреспондент из Москвы. «Северодонецк, Дарина, 14 лет. Мечтает о встрече со Светланой Ходченковой. Пермский край, Губаха, Даша, 6 лет. Мечтает о каркасном батуте. Пермский район, деревня Кондратово, Арина, 16 лет. Мечтает о детском планшете», — прочитал губернатор желания детей. Он пообещал, что постарается исполнить детские мечты до наступления Нового года. Также губернатор отметил, что Новый год — праздник, который ассоциируется с чудесами и нужно, чтобы они обязательно сбывались. Сам Махонин мечтает, чтобы все были живы, здоровы, а Пермский край развивался и процветал. Ранее в акции принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он вытянул желание мальчика из Кунгура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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