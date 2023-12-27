Губернатор Махонин устроит для девочки из ЛНР встречу с актрисой Ходченковой. Видео

27 декабря 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Прикамья исполнит мечты детей до 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР, передает корреспондент из Москвы. «Северодонецк, Дарина, 14 лет. Мечтает о встрече со Светланой Ходченковой. Пермский край, Губаха, Даша, 6 лет. Мечтает о каркасном батуте. Пермский район, деревня Кондратово, Арина, 16 лет. Мечтает о детском планшете», — прочитал губернатор желания детей. Он пообещал, что постарается исполнить детские мечты до наступления Нового года. Также губернатор отметил, что Новый год — праздник, который ассоциируется с чудесами и нужно, чтобы они обязательно сбывались. Сам Махонин мечтает, чтобы все были живы, здоровы, а Пермский край развивался и процветал. Ранее в акции принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он вытянул желание мальчика из Кунгура.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР, передает корреспондент из Москвы. «Северодонецк, Дарина, 14 лет. Мечтает о встрече со Светланой Ходченковой. Пермский край, Губаха, Даша, 6 лет. Мечтает о каркасном батуте. Пермский район, деревня Кондратово, Арина, 16 лет. Мечтает о детском планшете», — прочитал губернатор желания детей. Он пообещал, что постарается исполнить детские мечты до наступления Нового года. Также губернатор отметил, что Новый год — праздник, который ассоциируется с чудесами и нужно, чтобы они обязательно сбывались. Сам Махонин мечтает, чтобы все были живы, здоровы, а Пермский край развивался и процветал. Ранее в акции принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он вытянул желание мальчика из Кунгура.