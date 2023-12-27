Пермяков зовут работать в «Магнит» за зарплату в 160 тысяч

Жителям Пермского края предлагают работу в компании «Магнит». Ее логистическому центру требуются водители-экспедиторы. Им обещают платить заработную плату от 130 до 160 тысяч рублей.
«Предлагаем водителям из Пермского края трудоустроиться и работать в логистическом центре „Магнит“. Для работы необходимо водительское удостоверение категории C или E. Обязанности — транзитная доставка между складами компании или доставка товара по магазинам и гипермаркетам в обслуживаемом регионе. Зарплата — до 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Новым сотрудникам работодатель обещает бесплатный медосмотр, страховку и участие в корпоративных мероприятиях. Также их обеспечат питанием и униформой компании. Приветствуется опыт работы на аналогичных должностях в Ozon, «Яндекс Маркет», «Пятерочка», СДЭК, Wildbеrriеs, Красное & Белое и других компаниях.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать водителями в торговой сети «Светофор». Им необходимо заниматься доставкой товаров покупателям за зарплату в 120 тысяч рублей.
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