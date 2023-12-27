В Нефтеюганском районе на 720-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск легковой автомобиль Toyota столкнулся на встречной полосе с грузовым автопоездом MAN. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«27 декабря на территории Нефтеюганского района на 720 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автопоезда и легкового автомобиля. Предварительно, водитель легкового автомобиля допустил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с движущимся на встречном направлении автопоездом. Водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм» — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с ГАЗелью, которая от удара выехала на встречную полосу и влетела в автомобиль ВАЗ. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась на месте.
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