Сколько зарабатывают работники нефтяных компаний ХМАО

27 декабря 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в нефтяных компаниях ХМАО — 115 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работники нефтяных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 115 тысяч рублей. Агентство проанализировало открытые данные по средним зарплатам в нефтегазодобывающих предприятиях округа в 2023 году. «Средняя заработная плата в нефтяных компаниях ХМАО составляет 115 тысяч рублей. В статистическую выборку вошли 12 предприятий округа, занимающихся добычей нефти и газа, с численностью более 1000 человек », — сообщили аналитики URA.RU, которые провели исследование на основе данных системы СБИС. Система базируется на бухгалтерских отчетах предприятий, «зарплатных» платежах компаний государству. Больше половины предприятий (66%) платит сотрудникам в среднем 120 тысяч рублей в месяц. Самый низкий показатель — 99 тысяч рублей указан в «РН-Юганскнефтегазе» (дочернее общество «Роснефти»). Самая высокая зарплата в «Няганьнефти» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова) — 123 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что крупные нефтегазовые компании ХМАО собираются выплатить премии сотрудникам после январских праздников. Вознаграждение начислят в 2024 году после подведения производственных итогов за прошедший год.

Работники нефтяных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 115 тысяч рублей. Агентство проанализировало открытые данные по средним зарплатам в нефтегазодобывающих предприятиях округа в 2023 году. «Средняя заработная плата в нефтяных компаниях ХМАО составляет 115 тысяч рублей. В статистическую выборку вошли 12 предприятий округа, занимающихся добычей нефти и газа, с численностью более 1000 человек », — сообщили аналитики URA.RU, которые провели исследование на основе данных системы СБИС. Система базируется на бухгалтерских отчетах предприятий, «зарплатных» платежах компаний государству. Больше половины предприятий (66%) платит сотрудникам в среднем 120 тысяч рублей в месяц. Самый низкий показатель — 99 тысяч рублей указан в «РН-Юганскнефтегазе» (дочернее общество «Роснефти»). Самая высокая зарплата в «Няганьнефти» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова) — 123 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что крупные нефтегазовые компании ХМАО собираются выплатить премии сотрудникам после январских праздников. Вознаграждение начислят в 2024 году после подведения производственных итогов за прошедший год.