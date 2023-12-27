Сколько зарабатывают работники нефтяных компаний ХМАО

Работники нефтяных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 115 тысяч рублей. Агентство проанализировало открытые данные по средним зарплатам в нефтегазодобывающих предприятиях округа в 2023 году.
«Средняя заработная плата в нефтяных компаниях ХМАО составляет 115 тысяч рублей. В статистическую выборку вошли 12 предприятий округа, занимающихся добычей нефти и газа, с численностью более 1000 человек », — сообщили аналитики URA.RU, которые провели исследование на основе данных системы СБИС. Система базируется на бухгалтерских отчетах предприятий, «зарплатных» платежах компаний государству.
Больше половины предприятий (66%) платит сотрудникам в среднем 120 тысяч рублей в месяц. Самый низкий показатель — 99 тысяч рублей указан в «РН-Юганскнефтегазе» (дочернее общество «Роснефти»). Самая высокая зарплата в «Няганьнефти» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова) — 123 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что крупные нефтегазовые компании ХМАО собираются выплатить премии сотрудникам после январских праздников. Вознаграждение начислят в 2024 году после подведения производственных итогов за прошедший год.
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