В Москве опечатали клуб Mutabor, где прошла «голая вечеринка»

Ночной клуб «Mutabor» в Москве был закрыт на месяц сразу после проверки представителями полиции и Роспотребнадзора. В данном заведении прошла «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой.
«Ночной клуб „Mutabor“ опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что клуб уже перенес плановые новогодние мероприятия. По официальной информации, причиной закрытия «Mutabor» стало нарушение правил розничной продажи алкоголя, передали в telegram-канале.
Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. На ней присутствовали множество российских звезд. Участники мероприятия подверглись мерам «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, а концерты отменены. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники вечеринки имеют возможность исправиться, проведя работу над собой. Сама Ивлеева дважды извинялась за то, что снимки и видео с мероприятия попали в открытый доступ.
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