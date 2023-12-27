Развлечения Знаменитости В Москве опечатали клуб Mutabor, где прошла «голая вечеринка» 27 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 + Mutabor закрыт в связи с нарушениями в ходе продажи алкоголя, пишет Shot Фото: Михаил Терещенко/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Ночной клуб «Mutabor» в Москве был закрыт на месяц сразу после проверки представителями полиции и Роспотребнадзора. В данном заведении прошла «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой. «Ночной клуб „Mutabor“ опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что клуб уже перенес плановые новогодние мероприятия. По официальной информации, причиной закрытия «Mutabor» стало нарушение правил розничной продажи алкоголя, передали в telegram-канале. Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. На ней присутствовали множество российских звезд. Участники мероприятия подверглись мерам «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, а концерты отменены. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники вечеринки имеют возможность исправиться, проведя работу над собой. Сама Ивлеева дважды извинялась за то, что снимки и видео с мероприятия попали в открытый доступ. Ночной клуб «Mutabor» в Москве был закрыт на месяц сразу после проверки представителями полиции и Роспотребнадзора. В данном заведении прошла «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой. «Ночной клуб „Mutabor“ опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что клуб уже перенес плановые новогодние мероприятия. По официальной информации, причиной закрытия «Mutabor» стало нарушение правил розничной продажи алкоголя, передали в telegram-канале. Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. На ней присутствовали множество российских звезд. Участники мероприятия подверглись мерам «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, а концерты отменены. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники вечеринки имеют возможность исправиться, проведя работу над собой. Сама Ивлеева дважды извинялась за то, что снимки и видео с мероприятия попали в открытый доступ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям