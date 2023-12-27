В Москве опечатали клуб Mutabor, где прошла «голая вечеринка»

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Mutabor закрыт в связи с нарушениями в ходе продажи алкоголя, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Ночной клуб «Mutabor» в Москве был закрыт на месяц сразу после проверки представителями полиции и Роспотребнадзора. В данном заведении прошла «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой.

«Ночной клуб „Mutabor“ опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что клуб уже перенес плановые новогодние мероприятия. По официальной информации, причиной закрытия «Mutabor» стало нарушение правил розничной продажи алкоголя, передали в telegram-канале.

Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. На ней присутствовали множество российских звезд. Участники мероприятия подверглись мерам «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, а концерты отменены. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники вечеринки имеют возможность исправиться, проведя работу над собой. Сама Ивлеева дважды извинялась за то, что снимки и видео с мероприятия попали в открытый доступ.

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Ночной клуб «Mutabor» в Москве был закрыт на месяц сразу после проверки представителями полиции и Роспотребнадзора. В данном заведении прошла «голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой. «Ночной клуб „Mutabor“ опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что клуб уже перенес плановые новогодние мероприятия. По официальной информации, причиной закрытия «Mutabor» стало нарушение правил розничной продажи алкоголя, передали в telegram-канале. Анастасия Ивлеева организовала «голую вечеринку», которая прошла 20 и 21 декабря. На ней присутствовали множество российских звезд. Участники мероприятия подверглись мерам «культуры отмены»: их контракты были расторгнуты, а концерты отменены. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники вечеринки имеют возможность исправиться, проведя работу над собой. Сама Ивлеева дважды извинялась за то, что снимки и видео с мероприятия попали в открытый доступ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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