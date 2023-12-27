Newsweek: первые западные истребители F-16 уже прибыли на Украину

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Истребители F-16 уже могут находиться на Украине, пишет Newsweek Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Об этом пишет издание Newsweek.

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в материале издания. Там добавили, что информация о прибытии этих истребителей на украинскую территорию получена от американского источника.

Ранее стало известно, что Нидерланды готовы в ближайшее время отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16, об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Поставка F-16 является значимым компонентом соглашений о военной поддержке Украины, и Рютте уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этом решении.

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Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Об этом пишет издание Newsweek. «Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в материале издания. Там добавили, что информация о прибытии этих истребителей на украинскую территорию получена от американского источника. Ранее стало известно, что Нидерланды готовы в ближайшее время отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16, об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Поставка F-16 является значимым компонентом соглашений о военной поддержке Украины, и Рютте уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этом решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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