Newsweek: первые западные истребители F-16 уже прибыли на Украину

Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Об этом пишет издание Newsweek.
«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в материале издания. Там добавили, что информация о прибытии этих истребителей на украинскую территорию получена от американского источника.
Ранее стало известно, что Нидерланды готовы в ближайшее время отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16, об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Поставка F-16 является значимым компонентом соглашений о военной поддержке Украины, и Рютте уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этом решении.
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