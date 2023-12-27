В мире Украина Newsweek: первые западные истребители F-16 уже прибыли на Украину 27 декабря 2023 в 21:49 Размер текста - 17 + Истребители F-16 уже могут находиться на Украине, пишет Newsweek Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Об этом пишет издание Newsweek. «Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в материале издания. Там добавили, что информация о прибытии этих истребителей на украинскую территорию получена от американского источника. Ранее стало известно, что Нидерланды готовы в ближайшее время отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16, об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Поставка F-16 является значимым компонентом соглашений о военной поддержке Украины, и Рютте уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этом решении. Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Об этом пишет издание Newsweek. «Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в материале издания. Там добавили, что информация о прибытии этих истребителей на украинскую территорию получена от американского источника. Ранее стало известно, что Нидерланды готовы в ближайшее время отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16, об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Поставка F-16 является значимым компонентом соглашений о военной поддержке Украины, и Рютте уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского об этом решении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям