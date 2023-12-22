Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16

Нидерланды готовы отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
«Сегодня я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — написал Марк Рютте на своей странице в X.
Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Украине F-16, как отмечал советник украинского министра обороны Юрий Сак. В августе страна пообещала Украине 42 истребителя, а Дания 19.
Киев требует истребители у Запада, чтобы попытаться составить конкуренцию ВС РФ в воздухе. Однако F-16 сильно уступают российским Су-27. Также западные истребители не помогут ВСУ противостоят российским ракетам, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.