Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Нидерланды готовят к отправке Украине 18 истребителей F-16 из 42 обещанных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды готовы отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

«Сегодня я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — написал Марк Рютте на своей странице в X.

Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Украине F-16, как отмечал советник украинского министра обороны Юрий Сак. В августе страна пообещала Украине 42 истребителя, а Дания 19.

Киев требует истребители у Запада, чтобы попытаться составить конкуренцию ВС РФ в воздухе. Однако F-16 сильно уступают российским Су-27. Также западные истребители не помогут ВСУ противостоят российским ракетам, передает RT.

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Нидерланды готовы отправить Украине 18 из 42 истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте. «Сегодня я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», — написал Марк Рютте на своей странице в X. Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Украине F-16, как отмечал советник украинского министра обороны Юрий Сак. В августе страна пообещала Украине 42 истребителя, а Дания 19. Киев требует истребители у Запада, чтобы попытаться составить конкуренцию ВС РФ в воздухе. Однако F-16 сильно уступают российским Су-27. Также западные истребители не помогут ВСУ противостоят российским ракетам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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