Путин провел переговоры с главой МИД Индии

27 декабря 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Отношения России и Индии развиваются поступательно, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе встречи российский лидер отметил поступательное развитие между двумя странами. «Отношения РФ и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Российский президент также отметил положительные тенденции в торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, особенно в сферах энергетики, нефти и угля. Президент подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Индией в текущем году превысил объем роста за предыдущий год. В ходе встречи также было отмечено стремление премьер-министра Индии Нарендры Моди к мирному урегулированию ситуации на Украине, на что президент РФ отреагировал, заявив, что будет держать главу МИД Индии в курсе событий. Российский лидер также пригласил Моди в Россию и выразил уверенность в сохранении партнерских отношений между двумя странами независимо от политической обстановки после выборов в индийском парламенте. Товарооборот между Россией и Индией за текущий год вырос в два раза и достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов, по данным индийской таможни. Это обусловлено увеличением импорта Индии из России на 51,4 миллиарда долларов и увеличением экспорта в Россию до 3,3 миллиарда долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе встречи российский лидер отметил поступательное развитие между двумя странами. «Отношения РФ и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Российский президент также отметил положительные тенденции в торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, особенно в сферах энергетики, нефти и угля. Президент подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Индией в текущем году превысил объем роста за предыдущий год. В ходе встречи также было отмечено стремление премьер-министра Индии Нарендры Моди к мирному урегулированию ситуации на Украине, на что президент РФ отреагировал, заявив, что будет держать главу МИД Индии в курсе событий. Российский лидер также пригласил Моди в Россию и выразил уверенность в сохранении партнерских отношений между двумя странами независимо от политической обстановки после выборов в индийском парламенте. Товарооборот между Россией и Индией за текущий год вырос в два раза и достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов, по данным индийской таможни. Это обусловлено увеличением импорта Индии из России на 51,4 миллиарда долларов и увеличением экспорта в Россию до 3,3 миллиарда долларов.