В школах Челябинска возобновляют занятия, несмотря на надвигающийся шторм

Челябинские школьники доучиваются последние дни в уходящем году
Несмотря на прогнозы синоптиков о надвигающемся снежном циклоне, с 28 декабря занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«Уважаемые челябинцы! 28 декабря занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС.
В экстренной и оперативной службе ранее отмечали, что в Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег. По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря.
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