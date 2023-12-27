В школах Челябинска возобновляют занятия, несмотря на надвигающийся шторм

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Челябинские школьники доучиваются последние дни в уходящем году Фото:

Несмотря на прогнозы синоптиков о надвигающемся снежном циклоне, с 28 декабря занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«Уважаемые челябинцы! 28 декабря занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС.

В экстренной и оперативной службе ранее отмечали, что в Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег. По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря.

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Несмотря на прогнозы синоптиков о надвигающемся снежном циклоне, с 28 декабря занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Уважаемые челябинцы! 28 декабря занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС. В экстренной и оперативной службе ранее отмечали, что в Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег. По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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