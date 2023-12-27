Бастрыкин потребовал доклад о 17-часовой пробке на трассе Екатеринбург-Пермь

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о 17-часовом заторе на трассе Екатеринбург-Пермь, в котором не оказывается помощь экстренных служб водителям и пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области», — пишет telegram-канал «Следком». Доложить о ходе процессуальной проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову. Следователи региона организовали проверку.
С 26 декабря на трассе Екатеринбург-Пермь образовался затор из-за большого транспортного потока и ДТП. Участники движения не спали всю ночь. По их словам, экстренные службы ни разу не подъезжали на помощь.
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