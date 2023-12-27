Бастрыкин потребовал доклад о 17-часовой пробке на трассе Екатеринбург-Пермь

28 декабря 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

СКР по Свердловской области организовали проверку после затора на свердловской трассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область завалило снегом Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о 17-часовом заторе на трассе Екатеринбург-Пермь, в котором не оказывается помощь экстренных служб водителям и пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области», — пишет telegram-канал «Следком». Доложить о ходе процессуальной проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову. Следователи региона организовали проверку. С 26 декабря на трассе Екатеринбург-Пермь образовался затор из-за большого транспортного потока и ДТП. Участники движения не спали всю ночь. По их словам, экстренные службы ни разу не подъезжали на помощь.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о 17-часовом заторе на трассе Екатеринбург-Пермь, в котором не оказывается помощь экстренных служб водителям и пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области», — пишет telegram-канал «Следком». Доложить о ходе процессуальной проверки поручено исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову. Следователи региона организовали проверку. С 26 декабря на трассе Екатеринбург-Пермь образовался затор из-за большого транспортного потока и ДТП. Участники движения не спали всю ночь. По их словам, экстренные службы ни разу не подъезжали на помощь.