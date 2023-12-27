Водители почти сутки стоят на трассе Екатеринбург-Пермь. Видео

27 декабря 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Зато на дороге наблюдается с 26 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург завалило снегом Водители, застрявшие в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь, почти сутки не могут попасть домой. Ситуация также осложняется авариями. «Затор начался вчера около четырех дня: из-за сильных снегопадов и застрявших фур выросли километровые очереди. Участники движения не спали всю ночь — с их слов, экстренные службы ни разу не подъехали с помощью», — сообщает telegram-канал Ural Mash. «Уралуправтодор» уточняет, что движение на трассе в направлении Екатеринбурга затруднено из-за большого транспортного потока и ДТП. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ограничения сняли в 13:30, движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Люди жаловались на пробку в ночь с 26 на 27 декабря. По словам водителей, проехать не могла даже скорая помощь, а машины стояли на трассе в течение восьми часов. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр утром 27 декабря.

Водители, застрявшие в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь, почти сутки не могут попасть домой. Ситуация также осложняется авариями. «Затор начался вчера около четырех дня: из-за сильных снегопадов и застрявших фур выросли километровые очереди. Участники движения не спали всю ночь — с их слов, экстренные службы ни разу не подъехали с помощью», — сообщает telegram-канал Ural Mash. «Уралуправтодор» уточняет, что движение на трассе в направлении Екатеринбурга затруднено из-за большого транспортного потока и ДТП. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ограничения сняли в 13:30, движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Люди жаловались на пробку в ночь с 26 на 27 декабря. По словам водителей, проехать не могла даже скорая помощь, а машины стояли на трассе в течение восьми часов. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр утром 27 декабря.