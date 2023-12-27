Водители почти сутки стоят на трассе Екатеринбург-Пермь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, непогода, метель, пурга, снегопад, автомобили
Зато на дороге наблюдается с 26 декабря Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург завалило снегом

Водители, застрявшие в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь, почти сутки не могут попасть домой. Ситуация также осложняется авариями.

«Затор начался вчера около четырех дня: из-за сильных снегопадов и застрявших фур выросли километровые очереди. Участники движения не спали всю ночь — с их слов, экстренные службы ни разу не подъехали с помощью», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Уралуправтодор» уточняет, что движение на трассе в направлении Екатеринбурга затруднено из-за большого транспортного потока и ДТП. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ограничения сняли в 13:30, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Люди жаловались на пробку в ночь с 26 на 27 декабря. По словам водителей, проехать не могла даже скорая помощь, а машины стояли на трассе в течение восьми часов. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр утром 27 декабря.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители, застрявшие в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь, почти сутки не могут попасть домой. Ситуация также осложняется авариями. «Затор начался вчера около четырех дня: из-за сильных снегопадов и застрявших фур выросли километровые очереди. Участники движения не спали всю ночь — с их слов, экстренные службы ни разу не подъехали с помощью», — сообщает telegram-канал Ural Mash. «Уралуправтодор» уточняет, что движение на трассе в направлении Екатеринбурга затруднено из-за большого транспортного потока и ДТП. В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ограничения сняли в 13:30, движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Люди жаловались на пробку в ночь с 26 на 27 декабря. По словам водителей, проехать не могла даже скорая помощь, а машины стояли на трассе в течение восьми часов. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 285 по 342 километр утром 27 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...