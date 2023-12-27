Поездки на трамваях в новогоднюю ночь в Нижним Тагиле станут бесплатными

В Нижнем Тагиле проезд в трамваях в новогоднюю ночь будет бесплатным. Также продлено время работы нескольких маршрутов, рассказал глава города Владислав Пинаев.
«Приняли решение, что проезд в трамваях в новогоднюю ночь будет бесплатным — 1 января с 00:00 до выпуска утренних дежурных поездов в 03:40. Продлено время работы маршрутов Nº1, 3, 10 и 15. Из центра города можно будет уехать в сторону Вагонки, Гальянки, Выи и Красного Камня», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в новогоднюю ночь наружное освещение всех районов города будет работать. «По отдельному графику — до 09:18 утра уличные фонари будут работать, а также в Рождество с 6 на 7 января», — добавил мэр Нижнего Тагила.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов допустил остановку общественного транспорта в городе из-за аномальных снегопадов. По его словам, для работ необходимо мобилизовывать все имеющиеся ресурсы, технику и людей.
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