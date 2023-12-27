Спикер Воздушных сил ВСУ опроверг доставку F-16 на Украину

28 декабря 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

F-16 не нужны Украине — Юрий Игнат Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense На Украине опровергли информацию о получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16. Такое заявление сделал спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Американское издание Newsweek опубликовало материал „ни о чем“ с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России). Спикер опроверг эту информацию и сказал, что они ничем не помогут. Пребывание F-16 на фронте является нецелесообразным, пояснил Игнат. Этот вид оружия «вряд ли поможет в борьбе с российскими баллистическими ракетами», добавил он. Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Информацию о прибытии этих истребителей на украинскую территорию публиковал Newsweek, она была получена от американского источника.

На Украине опровергли информацию о получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16. Такое заявление сделал спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Американское издание Newsweek опубликовало материал „ни о чем“ с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России). Спикер опроверг эту информацию и сказал, что они ничем не помогут. Пребывание F-16 на фронте является нецелесообразным, пояснил Игнат. Этот вид оружия «вряд ли поможет в борьбе с российскими баллистическими ракетами», добавил он. Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Информацию о прибытии этих истребителей на украинскую территорию публиковал Newsweek, она была получена от американского источника.