Спикер Воздушных сил ВСУ опроверг доставку F-16 на Украину

На Украине опровергли информацию о получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16. Такое заявление сделал спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Американское издание Newsweek опубликовало материал „ни о чем“ с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России). Спикер опроверг эту информацию и сказал, что они ничем не помогут.
Пребывание F-16 на фронте является нецелесообразным, пояснил Игнат. Этот вид оружия «вряд ли поможет в борьбе с российскими баллистическими ракетами», добавил он.
Первые истребители F-16 могут уже находиться на Украине. Информацию о прибытии этих истребителей на украинскую территорию публиковал Newsweek, она была получена от американского источника.
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