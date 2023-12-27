27 декабря 2023

Абрамченко исключила возможность дефицита яиц в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца. Екатеринбург, яйца, ценник, витрина, десяток, кассета яиц
Минсельхоз в 2024 году увеличит производительность яиц Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Дефицита яиц в России нет, а цены на этот продукт стабилизируются после Нового года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Рынок полностью обеспечен яйцом. После предновогодней волны цены стабилизируются», — заявила Абрамченко в интервью РИА Новости.

По ее словам, правительство приняло ряд решений — есть договоренность с крупнейшими производителями птицы и яиц о наращивании объемов производства. Минсельхоз уже настроил механизм их поддержки. В 2024 году производство яиц в стране вырастет на 550 миллионов штук, отметила вице-премьер.

Ранее власти десяти российских регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться, сообщает пресс-служба ФАС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дефицита яиц в России нет, а цены на этот продукт стабилизируются после Нового года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Рынок полностью обеспечен яйцом. После предновогодней волны цены стабилизируются», — заявила Абрамченко в интервью РИА Новости. По ее словам, правительство приняло ряд решений — есть договоренность с крупнейшими производителями птицы и яиц о наращивании объемов производства. Минсельхоз уже настроил механизм их поддержки. В 2024 году производство яиц в стране вырастет на 550 миллионов штук, отметила вице-премьер. Ранее власти десяти российских регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться, сообщает пресс-служба ФАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...