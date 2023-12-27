Абрамченко исключила возможность дефицита яиц в России

Дефицита яиц в России нет, а цены на этот продукт стабилизируются после Нового года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Рынок полностью обеспечен яйцом. После предновогодней волны цены стабилизируются», — заявила Абрамченко в интервью РИА Новости.
По ее словам, правительство приняло ряд решений — есть договоренность с крупнейшими производителями птицы и яиц о наращивании объемов производства. Минсельхоз уже настроил механизм их поддержки. В 2024 году производство яиц в стране вырастет на 550 миллионов штук, отметила вице-премьер.
Ранее власти десяти российских регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться, сообщает пресс-служба ФАС.
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