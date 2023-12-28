Лавров назвал причину выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности

Лавров: США потребовались ракеты против Китая, что и привело к ликвидации ДРСМД

28 декабря 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров отметил, что США вышли из ДРСМД, чтобы противостоять Китаю Фото: Владимир Андреев © URA.RU США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году из-за потенциального конфликта с Китаем. Вашингтону нужны определенные виды ракет, запрещенные документом, для борьбы с КНР. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «США пошли на слом ДРСМД. Запрещенные по договору ракеты просто стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая. Ограничения на них стали мешать, и от них без каких-либо колебаний избавились», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью ТАСС. Он обратил особое внимание на негативные последствия этого решения на глобальную безопасность. Российский министр также отметил, что США пошли на разрыв договора, чтобы попытаться сохранить мировую гегемонию. ДРСМД был подписан между США и СССР 8 декабря 1987. В рамках договора стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Также страны обязались не производить такие ракеты в дальнейшем. В 2018 году Вашингтон пытался выдвинуть ультиматум России по ликвидации ракет типа 9М729, которые не подходили под требования договора. Москва выдвинула встречное предложение Штатам. По итогу последние приостановили действие ДРСМД со своей стороны в 2019 году, как и Россия, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году из-за потенциального конфликта с Китаем. Вашингтону нужны определенные виды ракет, запрещенные документом, для борьбы с КНР. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «США пошли на слом ДРСМД. Запрещенные по договору ракеты просто стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая. Ограничения на них стали мешать, и от них без каких-либо колебаний избавились», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью ТАСС. Он обратил особое внимание на негативные последствия этого решения на глобальную безопасность. Российский министр также отметил, что США пошли на разрыв договора, чтобы попытаться сохранить мировую гегемонию. ДРСМД был подписан между США и СССР 8 декабря 1987. В рамках договора стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Также страны обязались не производить такие ракеты в дальнейшем. В 2018 году Вашингтон пытался выдвинуть ультиматум России по ликвидации ракет типа 9М729, которые не подходили под требования договора. Москва выдвинула встречное предложение Штатам. По итогу последние приостановили действие ДРСМД со своей стороны в 2019 году, как и Россия, передает РАПСИ.