Абрамченко: рост цен на продукты не превысит общую инфляцию

28 декабря 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Рост цен на продукты не превысит уровень инфляции в 7,5-8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «По итогам года <…> продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%», — пояснила Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку. В декабре сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. В последнее время в России выросли цены на яйца. Абрамченко подчеркнула, что после Нового года цены на них стабилизируются. Кроме того, их дефицита не ожидается. В Центробанке отмечали, что годовая инфляция в стране достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года, передает «Национальная служба новостей».

Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «По итогам года <…> продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%», — пояснила Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку. В декабре сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. В последнее время в России выросли цены на яйца. Абрамченко подчеркнула, что после Нового года цены на них стабилизируются. Кроме того, их дефицита не ожидается. В Центробанке отмечали, что годовая инфляция в стране достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года, передает «Национальная служба новостей».