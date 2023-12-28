Абрамченко: рост цен на продукты не превысит общую инфляцию

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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, абрамченко виктория
Рост цен на продукты не превысит уровень инфляции в 7,5-8% Фото:

Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«По итогам года <…> продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%», — пояснила Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку.

В декабре сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. В последнее время в России выросли цены на яйца. Абрамченко подчеркнула, что после Нового года цены на них стабилизируются. Кроме того, их дефицита не ожидается. В Центробанке отмечали, что годовая инфляция в стране достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года, передает «Национальная служба новостей».

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Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «По итогам года <…> продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%», — пояснила Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку. В декабре сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ. В последнее время в России выросли цены на яйца. Абрамченко подчеркнула, что после Нового года цены на них стабилизируются. Кроме того, их дефицита не ожидается. В Центробанке отмечали, что годовая инфляция в стране достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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