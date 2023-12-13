В России замедлилась инфляция в годовом выражении

Инфляция составляет 7,47%, утонили в Минэкономразвития РФ
новость из сюжетаНовая экономика России
Инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.
«За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году — 7,47%», — говорится в документе ведомства. Цифры приводятся в
Банк России постепенно поднимает ключевую ставку. Она сейчас составляет 15%. Глава Росбанка Наталья Воеводина подчеркнула, что на протяжении 2014 года ставка должна быть выше 10%.
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