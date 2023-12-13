В России замедлилась инфляция в годовом выражении

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Инфляция составляет 7,47%, утонили в Минэкономразвития РФ Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

Инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

«За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году — 7,47%», — говорится в документе ведомства. Цифры приводятся в обзоре «О текущей ценовой ситуации». Исходя из него, цена на плодоовощную продукцию в РФ снизились до 1,84%. Также подешевело куриное мясо, свинина, сахар и гречка.

Банк России постепенно поднимает ключевую ставку. Она сейчас составляет 15%. Глава Росбанка Наталья Воеводина подчеркнула, что на протяжении 2014 года ставка должна быть выше 10%.

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Инфляция в России в годовом выражении снизилась с 7,52 до 7,47%. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. «За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году — 7,47%», — говорится в документе ведомства. Цифры приводятся в обзоре «О текущей ценовой ситуации». Исходя из него, цена на плодоовощную продукцию в РФ снизились до 1,84%. Также подешевело куриное мясо, свинина, сахар и гречка. Банк России постепенно поднимает ключевую ставку. Она сейчас составляет 15%. Глава Росбанка Наталья Воеводина подчеркнула, что на протяжении 2014 года ставка должна быть выше 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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