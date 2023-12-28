Доллар резко упал на Московской бирже. Скрин

Курс доллара составил 90,99 рубля
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Доллар снизился на 28 копеек Фото:

Курс доллара снизился на 28 копеек. Теперь он составляет 90,99 рубля. Евро также пошел на спад. На данный момент он составляет 101,06 рубля. Об этом говорится в данных Московской биржи.

«Курс доллара расчетами „завтра“ на 7:07 МСК снижается на 28 копеек, до 90,99 рубля», — передает РИА Новости информацию из данных. Также евро снизился на 11 копеек. Теперь он составляет 101,06 рубля. В свою очередь, юань прибавил одну копейку и вырос до 12,75 рубля.

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Курс доллара снизился на 28 копеек. Теперь он составляет 90,99 рубля. Евро также пошел на спад. На данный момент он составляет 101,06 рубля. Об этом говорится в данных Московской биржи. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 7:07 МСК снижается на 28 копеек, до 90,99 рубля», — передает РИА Новости информацию из данных. Также евро снизился на 11 копеек. Теперь он составляет 101,06 рубля. В свою очередь, юань прибавил одну копейку и вырос до 12,75 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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