Доллар резко упал на Московской бирже. Скрин

Курс доллара составил 90,99 рубля

28 декабря 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Доллар снизился на 28 копеек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курс доллара снизился на 28 копеек. Теперь он составляет 90,99 рубля. Евро также пошел на спад. На данный момент он составляет 101,06 рубля. Об этом говорится в данных Московской биржи. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 7:07 МСК снижается на 28 копеек, до 90,99 рубля», — передает РИА Новости информацию из данных. Также евро снизился на 11 копеек. Теперь он составляет 101,06 рубля. В свою очередь, юань прибавил одну копейку и вырос до 12,75 рубля. Московская биржа

Курс доллара снизился на 28 копеек. Теперь он составляет 90,99 рубля. Евро также пошел на спад. На данный момент он составляет 101,06 рубля. Об этом говорится в данных Московской биржи. «Курс доллара расчетами „завтра“ на 7:07 МСК снижается на 28 копеек, до 90,99 рубля», — передает РИА Новости информацию из данных. Также евро снизился на 11 копеек. Теперь он составляет 101,06 рубля. В свою очередь, юань прибавил одну копейку и вырос до 12,75 рубля.