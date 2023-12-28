Лавров назвал истинные цели Запада в Армении

Лавров: Запад хочет потеснить Москву в Армении

28 декабря 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Для Запада не является важной задачей принести стабильность в Армению Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для стран Запада не является приоритетной задачей принести стабильность и мир в Республику Армения и на Южный Кавказ. Их задача заключается в притеснении Москвы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Их задача совершенно иная — потеснить Москву и других регионалов», — передает ТАСС слова Лаврова. Он добавил, что Запад хочет создать «новый очаг напряженности», который уже сформировали Ближний Восток, Киев и Балканы. В России рассчитывают, что Ереван осознает угрозу утраты суверенитета в области безопасности и национальной обороны. Это может произойти из-за углубления диалога с НАТО. Ранее Лавров намекнул на отсутствие перспектив в отношения Армении и Запада. Республика пытается променять союз с Россией на туманные обещания о помощи со стороны западных стран. Также Ереван обвиняет РФ в оправдании курса на стратегический разворот во всех своих бедах. в частности, в Нагорном Карабахе.

Для стран Запада не является приоритетной задачей принести стабильность и мир в Республику Армения и на Южный Кавказ. Их задача заключается в притеснении Москвы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Их задача совершенно иная — потеснить Москву и других регионалов», — передает ТАСС слова Лаврова. Он добавил, что Запад хочет создать «новый очаг напряженности», который уже сформировали Ближний Восток, Киев и Балканы. В России рассчитывают, что Ереван осознает угрозу утраты суверенитета в области безопасности и национальной обороны. Это может произойти из-за углубления диалога с НАТО. Ранее Лавров намекнул на отсутствие перспектив в отношения Армении и Запада. Республика пытается променять союз с Россией на туманные обещания о помощи со стороны западных стран. Также Ереван обвиняет РФ в оправдании курса на стратегический разворот во всех своих бедах. в частности, в Нагорном Карабахе.