Лавров намекнул на отсутствие перспектив в отношениях Армении и Запада

Лавров: Ереван променял союз с Москвой на туманные обещания Запада

28 декабря 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, Армения пытается променять сотрудничество с РФ на обещания помощи Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поддавшись на уговоры западных стран, Армения хочет променять отношения с РФ на туманные обещания о помощи. Также республика пытается обвинять Россию в оправдании курса на стратегический разворот во всех своих бедах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «[Ереван] меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы», — передает ТАСС слова Лаврова. Он добавил, что страна пытается обвинять Россию в оправдании курса на стратегический разворот во всех бедах республики. Сюда же включается утрата Карабаха. По словам Лаврова, Армения остается для РФ стратегическим партнером на Южном Кавказе. Ранее премьер Армении Никол Пашинян критиковал ОДКБ. Это было сказано с реакцией на действия Азербайджана. Также республика приняла Римский статус Международного уголовного суда. Он подразумевает арест президента РФ Владимира Путина. На фоне таких отношений с Москвой Ереван перестал принимать участие в заседаниях ОДКБ. Кроме того, Пашинян упрекал действия миротворцев России в Нагорном Карабахе. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что к миротворцам нельзя придраться ни во время конфликта, ни после него. По его словам, бойцы проявили героизм и выполнили свои функции. Невозможно упрекать их в том, что они сделали что-то не так. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поддавшись на уговоры западных стран, Армения хочет променять отношения с РФ на туманные обещания о помощи. Также республика пытается обвинять Россию в оправдании курса на стратегический разворот во всех своих бедах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «[Ереван] меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы», — передает ТАСС слова Лаврова. Он добавил, что страна пытается обвинять Россию в оправдании курса на стратегический разворот во всех бедах республики. Сюда же включается утрата Карабаха. По словам Лаврова, Армения остается для РФ стратегическим партнером на Южном Кавказе. Ранее премьер Армении Никол Пашинян критиковал ОДКБ. Это было сказано с реакцией на действия Азербайджана. Также республика приняла Римский статус Международного уголовного суда. Он подразумевает арест президента РФ Владимира Путина. На фоне таких отношений с Москвой Ереван перестал принимать участие в заседаниях ОДКБ. Кроме того, Пашинян упрекал действия миротворцев России в Нагорном Карабахе. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что к миротворцам нельзя придраться ни во время конфликта, ни после него. По его словам, бойцы проявили героизм и выполнили свои функции. Невозможно упрекать их в том, что они сделали что-то не так.