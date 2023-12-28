28 декабря 2023

Жители ХМАО стали повально распродавать вторичную недвижимость в 2023 году

«Авито»: в 2023 году жители ХМАО чаще продавали квартиры на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, многоэтажный дом, квартира
Югорчане чаще продавали жилье на вторичном рынке Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать вторичное жилье. За 2023 год объем рынка «вторичек» оказался в три раза выше жилья в новостройках. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«По итогам нынешнего года на вторичном рынке недвижимости ХМАО прошло больше сделок, чем на „первичке“. Однако нужно учитывать, что и объем предложения во вторичном сегменте в 3 раза больше. Сейчас, после повышения ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке, у новостроек есть преимущество — льготные ипотечные программы, по которым ежемесячный платеж намного ниже и доступнее», — рассказал агентству руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин.

Эксперты прогнозируют, что в следующем году первичный рынок недвижимости будет более активным. А часть югорчан переключится со «вторички» на новостройки.

Центробанк поднял ключевую ставку с 15% до 16% в середине декабря из-за роста инфляции. После этого в России повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность застройка загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты не только для бизнеса, но и для проживания.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно продавать вторичное жилье. За 2023 год объем рынка «вторичек» оказался в три раза выше жилья в новостройках. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «По итогам нынешнего года на вторичном рынке недвижимости ХМАО прошло больше сделок, чем на „первичке“. Однако нужно учитывать, что и объем предложения во вторичном сегменте в 3 раза больше. Сейчас, после повышения ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке, у новостроек есть преимущество — льготные ипотечные программы, по которым ежемесячный платеж намного ниже и доступнее», — рассказал агентству руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин. Эксперты прогнозируют, что в следующем году первичный рынок недвижимости будет более активным. А часть югорчан переключится со «вторички» на новостройки. Центробанк поднял ключевую ставку с 15% до 16% в середине декабря из-за роста инфляции. После этого в России повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО набирает популярность застройка загородных домов в стиле A-Frame с панорамным остеклением. Югорчане все чаще возводят подобные объекты не только для бизнеса, но и для проживания.
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