В ЯНАО осужден парень, накачавший несовершеннолетнюю наркотиками

28 декабря 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Осужденный проведет 11 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU Вынесен приговор жителю Ноябрьска, склонивший знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотика. Осужденный проведет 11 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК по ЯНАО. «Юноша признан виновным ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере — по трем эпизодам) и п. „а“ ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних)», — сообщает пресс-служба следственного управления на официальном сайте. Приговор суда — 11 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что 17 мая 2023 года в городе Ноябрьске 19-летний местный житель путем уговоров склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотических средств. Кроме того, он хранил дома наркотики в крупном размере.

Вынесен приговор жителю Ноябрьска, склонивший знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотика. Осужденный проведет 11 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК по ЯНАО. «Юноша признан виновным ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере — по трем эпизодам) и п. „а“ ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних)», — сообщает пресс-служба следственного управления на официальном сайте. Приговор суда — 11 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что 17 мая 2023 года в городе Ноябрьске 19-летний местный житель путем уговоров склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотических средств. Кроме того, он хранил дома наркотики в крупном размере.