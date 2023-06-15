В ЯНАО парень накачал несовершеннолетнюю девушку наркотиками

16 июня 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Девятнадцатилетний ноябрянин уговорил несовершеннолетнюю попробовать наркотики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 19-летний парень уговорил несовершеннолетнюю девушку употребить наркотические средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «По данным следствия, 17 мая 2023 года, в городе Ноябрьске, 19-летний местный житель путем уговоров склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотических средств. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Кроме того, он хранил дома наркотические вещества в крупном размере. Молодой человек заключен под стражу и может быть обвинен по двум уголовным статьям.

В Ноябрьске (ЯНАО) 19-летний парень уговорил несовершеннолетнюю девушку употребить наркотические средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «По данным следствия, 17 мая 2023 года, в городе Ноябрьске, 19-летний местный житель путем уговоров склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотических средств. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Кроме того, он хранил дома наркотические вещества в крупном размере. Молодой человек заключен под стражу и может быть обвинен по двум уголовным статьям.