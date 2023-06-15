15 июня 2023
14 июня 2023

В ЯНАО парень накачал несовершеннолетнюю девушку наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Девятнадцатилетний ноябрянин уговорил несовершеннолетнюю попробовать наркотики Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 19-летний парень уговорил несовершеннолетнюю девушку употребить наркотические средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

«По данным следствия, 17 мая 2023 года, в городе Ноябрьске, 19-летний местный житель путем уговоров склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотических средств. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Кроме того, он хранил дома наркотические вещества в крупном размере. Молодой человек заключен под стражу и может быть обвинен по двум уголовным статьям.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 19-летний парень уговорил несовершеннолетнюю девушку употребить наркотические средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «По данным следствия, 17 мая 2023 года, в городе Ноябрьске, 19-летний местный житель путем уговоров склонил знакомую несовершеннолетнюю девушку к потреблению наркотических средств. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Кроме того, он хранил дома наркотические вещества в крупном размере. Молодой человек заключен под стражу и может быть обвинен по двум уголовным статьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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