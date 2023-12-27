27 декабря 2023

В Пермском крае за неделю подскочили цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, бензин, азс, заправка газпром
Средняя цена выросла на 0,36 рублей Фото:

В Пермском крае за неделю с 18 по 24 декабря выросли цены на автомобильный бензин. Средняя стоимость увеличилась на 0,36 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный в Пермском крае на 25 декабря составляют 55,42 рублей. На 18 декабря цена была 55,06 рублей», — следует из статистики ведомства.

Уточняется, что больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше. Средняя цена выросла на 0,65 рублей. На пермских заправках его продают за 68,99 рублей за литр. Дизельное топливо тоже продолжило расти в цене. За неделю оно подорожало на 1,29 рубль. Приобрести его можно 65,44 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за роста цен на бензин пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Компании грозит административный штраф.

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В Пермском крае за неделю с 18 по 24 декабря выросли цены на автомобильный бензин. Средняя стоимость увеличилась на 0,36 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный в Пермском крае на 25 декабря составляют 55,42 рублей. На 18 декабря цена была 55,06 рублей», — следует из статистики ведомства. Уточняется, что больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше. Средняя цена выросла на 0,65 рублей. На пермских заправках его продают за 68,99 рублей за литр. Дизельное топливо тоже продолжило расти в цене. За неделю оно подорожало на 1,29 рубль. Приобрести его можно 65,44 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что из-за роста цен на бензин пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Компании грозит административный штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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