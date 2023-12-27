Курганцам помогают в розыске пропавших без вести бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники курганского отделения фонда «Защитники Отечества» активно помогают жителям области в поисках родственников, пропавших в зоне боевых действий. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции в отделении фонда.

«Поиск пропавших начали с мая. Сегодня у нас около 100 человек в работе», — сообщили сотрудники фонда. Они взаимодействуют со многими спецструктурами, среди которых военная полиция и прокуратура, военкоматы. В настоящее время 87 человек находятся в розыске, 10 бойцов попали в плен, 3 — в госпиталях», — рассказал корреспондент.

Одна из жительниц Кургана пришла работать в фонд после собственного опыта поисков пропавшего мужа. Она нашла его в плену, добилась внесения в списки на обмен. Военнослужащего обменяли, но он остался на службе и снова отправился в зону военных действий.

Теперь женщина помогает курганцам, у кого пропали родственники. Она оформляет запросы в Минобороны, направляет родственников на сдачу образцов ДНК, что облегчает поиски, связывается с командирами.

Одного из курганцев нашли раненым в госпитале. Сотрудники фонда передали данные коллегам, и те за день нашли сестру военнослужащего. Женщина приходила в отделение, чтобы поблагодарить сотрудников. «После таких случаев понимаешь, что занимаешься нужным делом», — говорят сотрудники фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому отделения фонда не хватает помощи юристов. Сотрудники фонда рассказали, что бывшим участникам СВО требуется правовая помощь для оформления необходимых документов. Им предоставят бесплатную помощь.