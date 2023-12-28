«Лукойл» зарегистрировал новое нефтесервисное предприятие в ХМАО

В структуре «Лукойла» появилось новое нефтесервисное предприятие Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Лукойл» зарегистрировал в Когалыме (ХМАО) новое предприятие «Спецпромсервис», предоставляющее сервисные услуги нефтяникам. Одним из владельцев организации, по данным СБИС, выступает «К.Н. Холдинг», учредителем которого является компания «Лукойл».

«ООО „Спецпромсервис“ зарегистрировано в Когалыме, основной вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Владельцы: УК „Лерта Капитал“ и ООО„К.Н. Холдинг“, учредителем которого является ПАО „Лукойл“ (100%)», — указано в информационной системе.

«К.Н. Холдинг», принадлежащий «Лукойлу», выступает соучредителем ряда нефтяных компаний в ХМАО: «Ладукетское», «Ритек», «Югранефтепром», «Пулытьинское». Директор нового предприятия — Марсель Хатмуллин, который, по открытым данным, ранее был связан с профсоюзом сибирского филиала буровой компании «Евразия» (БКЕ). По информации от источника агентства из нефтяной сферы, сотрудников филиалов БКЕ в ХМАО переводят в новую структуру «Лукойла».

Агентство направило в «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать создание нового предприятия. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у «Лукойла» появился новый актив в ХМАО — нефтяная компания «Пулытьинское». Ее возглавил директор «Урайнефтегаза» (подразделение «Лукойл-Западная Сибирь» в ХМАО) Вадим Балыкин.