Курганские чиновники из-за реформы не нашли денег на снежные фигуры, испортив горожанам праздник

Жители курганского округа из-за муниципальной реформы остались без снежных фигур

28 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В Катайске перед Новым годом не удалось установить снежные фигуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катайском округе Курганской области власти из-за проведения муниципальной округе не смогли найти деньги для изготовления снежных скульптур. Так представители администрации объяснили отсутствие фигур перед Новым годом некоторым недовольным жителям. «Для того, чтобы изготовить снежные скульптуры, нужны бюджетные средства и человеческий ресурс. В связи с переходом района в округ на эти цели средства в бюджет были не заложены. В следующем году финансирование будет предусмотрено», — объяснили представители администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». При этом в администрации отметили, в двух парк были установлены горки для детей. Также на фотографиях, прикрепленных к посту администрации можно заметить, что в городе Катайске есть праздничная иллюминация, которой, в том числе, украшены ели и сосны. Муниципальная реформа по переходу районов в округа началась в 2019 году. В Катайском районе ее поддержали в июне 2022 года. Руководитель муниципалитета Глеб Морозов объяснял, что реформа поможет укрепить ветвь власти, а для людей ничего не изменится.

В Катайском округе Курганской области власти из-за проведения муниципальной округе не смогли найти деньги для изготовления снежных скульптур. Так представители администрации объяснили отсутствие фигур перед Новым годом некоторым недовольным жителям. «Для того, чтобы изготовить снежные скульптуры, нужны бюджетные средства и человеческий ресурс. В связи с переходом района в округ на эти цели средства в бюджет были не заложены. В следующем году финансирование будет предусмотрено», — объяснили представители администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». При этом в администрации отметили, в двух парк были установлены горки для детей. Также на фотографиях, прикрепленных к посту администрации можно заметить, что в городе Катайске есть праздничная иллюминация, которой, в том числе, украшены ели и сосны. Муниципальная реформа по переходу районов в округа началась в 2019 году. В Катайском районе ее поддержали в июне 2022 года. Руководитель муниципалитета Глеб Морозов объяснял, что реформа поможет укрепить ветвь власти, а для людей ничего не изменится.