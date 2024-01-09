Избирком определил процедуру голосования для курганских бойцов в зоне СВО

Курганским участники СВО дадут возможность голосовать на выборах президента на местах дислокации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Избирательной комиссии Курганской области объяснили, что мобилизованные и заключившие контракт с Минобороны РФ бойцы СВО будут голосовать на президентских выборах на местах дислокации, и отметили, что их голоса не будут идти в счет региона. Информация об этом была предоставлена в ответ на запрос URA.RU.

«Мобилизованные и заключившие контракт избиратели из Курганской области, находящиеся в зоне проведения СВО, которые в дни голосования на выборах президента РФ 15—17 марта 2024 года будут находиться в тех регионах, в которых они служат», — сообщает избирком. Также сообщается, что если бойцы подадут заявление о включении в список избирателей на местах дислокации, то их голоса будут засчитаны в том регионе, где они фактически находятся в это время, а не в Курганской области.

Также ранее на брифинге руководитель регионального избиркома Роман Скиндерев заявлял, что регистрация голосов военнослужащих будет вестись в Курганской области. Он отмечал, что планировал дополнительно обсудить этот вопрос с военкоматом.

Ранее URA.RU писало, что представители Избирательной комиссии Курганской области объезжали муниципальные округи региона, чтобы подготовить их к выборам 2024 года. Кроме этого, сообщалось, что «Единая Россия» накануне предстоящих выборов актуализировала базы данных своих сторонников и привлекала новых людей. Помимо президентской избирательной кампании, в следующем году в регионе пройдут выборы губернатора и гордумы.