Курганский избирком начал готовить чиновников к выборам президента и губернатора

Представители избиркома начали объезд округов для подготовки к выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Избирательной комиссии Курганской области начали объезд муниципальных округов, чтобы подготовить их к выборам 2024 года. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома.

«Председатель облизбиркома Роман Скиндерев посетил Притобольный и Звериноголовский муниципальные округа. Главная тема рабочих встреч — подготовка к избирательным кампаниям 2024 года. Встреча с председателями ТИК и главой муниципального образования состоялась сегодня, 8 ноября», — указано в сообщении.

Во время встречи с главой Притобольного района Дмитрием Спиридоновым Скиндерев обсудил, как власти будут помогать избирательным комиссиям и обеспечивать участки техникой. Представители облизбиркома хотят до конца года посетить все округа. Для муниципальных округов планируют провести очный семинар.

Ранее стало известно, что в середине ноября в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года в мастерской управления «Сенеж» пройдет трехдневное совещание с вице-губернаторами, замами губернаторов и главами региональных администраций. Также представители «Единой России» накануне новых выборов начали актуализировать собственные базы данных своих сторонников и привлекать новых людей. Помимо президентской избирательной кампании, в 2024 году в Курганской области пройдут выборы губернатора и гордумы.