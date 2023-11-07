07 ноября 2023

Курганский избирком начал готовить чиновников к выборам президента и губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
Представители избиркома начали объезд округов для подготовки к выборам Фото:

Представители Избирательной комиссии Курганской области начали объезд муниципальных округов, чтобы подготовить их к выборам 2024 года. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома.

«Председатель облизбиркома Роман Скиндерев посетил Притобольный и Звериноголовский муниципальные округа. Главная тема рабочих встреч — подготовка к избирательным кампаниям 2024 года. Встреча с председателями ТИК и главой муниципального образования состоялась сегодня, 8 ноября», — указано в сообщении.

Во время встречи с главой Притобольного района Дмитрием Спиридоновым Скиндерев обсудил, как власти будут помогать избирательным комиссиям и обеспечивать участки техникой. Представители облизбиркома хотят до конца года посетить все округа. Для муниципальных округов планируют провести очный семинар.

Ранее стало известно, что в середине ноября в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года в мастерской управления «Сенеж» пройдет трехдневное совещание с вице-губернаторами, замами губернаторов и главами региональных администраций. Также представители «Единой России» накануне новых выборов начали актуализировать собственные базы данных своих сторонников и привлекать новых людей. Помимо президентской избирательной кампании, в 2024 году в Курганской области пройдут выборы губернатора и гордумы.

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Представители Избирательной комиссии Курганской области начали объезд муниципальных округов, чтобы подготовить их к выборам 2024 года. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. «Председатель облизбиркома Роман Скиндерев посетил Притобольный и Звериноголовский муниципальные округа. Главная тема рабочих встреч — подготовка к избирательным кампаниям 2024 года. Встреча с председателями ТИК и главой муниципального образования состоялась сегодня, 8 ноября», — указано в сообщении. Во время встречи с главой Притобольного района Дмитрием Спиридоновым Скиндерев обсудил, как власти будут помогать избирательным комиссиям и обеспечивать участки техникой. Представители облизбиркома хотят до конца года посетить все округа. Для муниципальных округов планируют провести очный семинар. Ранее стало известно, что в середине ноября в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года в мастерской управления «Сенеж» пройдет трехдневное совещание с вице-губернаторами, замами губернаторов и главами региональных администраций. Также представители «Единой России» накануне новых выборов начали актуализировать собственные базы данных своих сторонников и привлекать новых людей. Помимо президентской избирательной кампании, в 2024 году в Курганской области пройдут выборы губернатора и гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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