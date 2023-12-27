Прокурор ХМАО Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП с рейсовым автобусом

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по факту ДТП в Нягани, в котором погиб водитель легкового автомобиля и пострадали пассажиры рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Прокурор автономного округа Ботвинкин Е.Б. взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Одновременно прокурору г. Нягани [Марату Тубееву] поручено установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Авария произошла 28 декабря 2023 года на улице Чернышова. На дороге столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Водитель легковушки погиб, пассажиры автобуса травмированы. На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ребенка во дворе переехала машина. Восьмилетний мальчик получил незначительные травмы.
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