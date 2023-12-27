27 декабря 2023

Прокурор ХМАО Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП с рейсовым автобусом

В ХМАО водитель легковушки погиб в ДТП с рейсовым автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по факту смертельного ДТП в Нягани Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по факту ДТП в Нягани, в котором погиб водитель легкового автомобиля и пострадали пассажиры рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокурор автономного округа Ботвинкин Е.Б. взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Одновременно прокурору г. Нягани [Марату Тубееву] поручено установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Авария произошла 28 декабря 2023 года на улице Чернышова. На дороге столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Водитель легковушки погиб, пассажиры автобуса травмированы. На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ребенка во дворе переехала машина. Восьмилетний мальчик получил незначительные травмы.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по факту ДТП в Нягани, в котором погиб водитель легкового автомобиля и пострадали пассажиры рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «Прокурор автономного округа Ботвинкин Е.Б. взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Одновременно прокурору г. Нягани [Марату Тубееву] поручено установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Авария произошла 28 декабря 2023 года на улице Чернышова. На дороге столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Водитель легковушки погиб, пассажиры автобуса травмированы. На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ребенка во дворе переехала машина. Восьмилетний мальчик получил незначительные травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...