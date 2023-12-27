В Тюмени подорожали морепродукты

В тюменских магазинах подорожали морепродукты. Речь идет о креветках и кальмарах. В среднем, рост цен на них составил 10 — 15%. Об этом сообщила директор одного из сетевых супермаркетов.
«В течение года цена на них не сильно менялась, а вот где-то за две недели до нового года, стоимость поползла вверх. Креветки процентов на 15 подорожали, кальмары — чуть поменьше, на 10%», — рассказала собеседница агентства.
Корреспондент агентства сравнил цены на морепродукты в разных тюменских магазинах. Минимальная стоимость, за которую продают килограмм неочищенных креветок — 500 рублей. Цена доходит и до тысячи рублей в зависимости от магазина.
Цена за килограмм очищенного кальмара начинается от 700 рублей. Очищенный обойдется почти в два раза дешевле — от 399 рублей за тот же вес.
Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах резко взлетели цены на овощи. Стоимость огурцов и помидоров доходит до 300 — 400 рублей за килограмм.
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