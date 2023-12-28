«Сима-ленд» отказался от концерта Anna Asti на новогоднем корпоративе

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Anna Asti лишилась уже двух контрактов за последние пару дней Фото:

«Сима-ленд», который приглашал выступать на новогоднем корпоративе 29 декабря певицу Anna Asti, отказался с ней сотрудничать. Но артистке нашли достойную замену, пояснили представители компании.

«Вместо Anna Asti на нашей вечеринке будет петь Полина Гагарина. Она, кстати, пользуется большой популярностью и даже в новогоднюю будет радовать своими песнями екатеринбуржцев на другой закрытой тусовке», — пояснили в «Сима-ленде».

Помимо Гагариной, сотрудников компании поздравит певец Григорий Лепс. Точную причину отказа от услуг Anna Asti в пресс-службе не озвучили.

Новогоднее выступление Anna Asti также отменили в московском клубе Gipsy. По одной из версий, причина может крыться в посещении певицей «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. На ней побывали десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.

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«Сима-ленд», который приглашал выступать на новогоднем корпоративе 29 декабря певицу Anna Asti, отказался с ней сотрудничать. Но артистке нашли достойную замену, пояснили представители компании. «Вместо Anna Asti на нашей вечеринке будет петь Полина Гагарина. Она, кстати, пользуется большой популярностью и даже в новогоднюю будет радовать своими песнями екатеринбуржцев на другой закрытой тусовке», — пояснили в «Сима-ленде». Помимо Гагариной, сотрудников компании поздравит певец Григорий Лепс. Точную причину отказа от услуг Anna Asti в пресс-службе не озвучили. Новогоднее выступление Anna Asti также отменили в московском клубе Gipsy. По одной из версий, причина может крыться в посещении певицей «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. На ней побывали десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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