«Сима-ленд» отказался от концерта Anna Asti на новогоднем корпоративе

28 декабря 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Anna Asti лишилась уже двух контрактов за последние пару дней Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС «Сима-ленд», который приглашал выступать на новогоднем корпоративе 29 декабря певицу Anna Asti, отказался с ней сотрудничать. Но артистке нашли достойную замену, пояснили представители компании. «Вместо Anna Asti на нашей вечеринке будет петь Полина Гагарина. Она, кстати, пользуется большой популярностью и даже в новогоднюю будет радовать своими песнями екатеринбуржцев на другой закрытой тусовке», — пояснили в «Сима-ленде». Помимо Гагариной, сотрудников компании поздравит певец Григорий Лепс. Точную причину отказа от услуг Anna Asti в пресс-службе не озвучили. Новогоднее выступление Anna Asti также отменили в московском клубе Gipsy. По одной из версий, причина может крыться в посещении певицей «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. На ней побывали десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.

«Сима-ленд», который приглашал выступать на новогоднем корпоративе 29 декабря певицу Anna Asti, отказался с ней сотрудничать. Но артистке нашли достойную замену, пояснили представители компании. «Вместо Anna Asti на нашей вечеринке будет петь Полина Гагарина. Она, кстати, пользуется большой популярностью и даже в новогоднюю будет радовать своими песнями екатеринбуржцев на другой закрытой тусовке», — пояснили в «Сима-ленде». Помимо Гагариной, сотрудников компании поздравит певец Григорий Лепс. Точную причину отказа от услуг Anna Asti в пресс-службе не озвучили. Новогоднее выступление Anna Asti также отменили в московском клубе Gipsy. По одной из версий, причина может крыться в посещении певицей «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. На ней побывали десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.