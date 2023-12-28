Сколько получают сотрудники крупных нефтесервисных компаний в ХМАО

28 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата работников нефтесервисов в ХМАО — 97 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работники крупных нефтесервисных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 97 тысяч рублей рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС о предприятиях округа, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям: бурят и ремонтируют скважины, производят и обслуживают оборудование. «Средняя заработная плата в нефтесервисных компаниях ХМАО составляет 97,4 тысячи рублей. Проанализировали оплату труда за 2023 год в 14 предприятиях округа со штатом более 1000 человек, которые предоставляют услуги, связанные с добычей нефти и газа», — сообщили исследователи URA.RU. Данные информационной площадки СБИС основаны на отчетах и налоговых отчислениях предприятий. Средняя зарплата в нефтесервисных предприятиях варьируется от 78 до 129 тысяч в месяц. Самый низкая средняя оплата труда, по данным системы, в ООО «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (входит в структуру «Акрон Холдинга»), она составляет 78 тысяч рублей. Самая высокий показатель — 129 тысяч рублей — у компании «Катобьнефть» из Когалыма (дочернее предприятие «Петро Велт Технолоджис»). Ранее URA.RU писало о средней зарплате в крупных нефтяных компаниях ХМАО. В среднем нефтяники получают 115 тысяч рублей.

Работники крупных нефтесервисных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 97 тысяч рублей рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС о предприятиях округа, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям: бурят и ремонтируют скважины, производят и обслуживают оборудование. «Средняя заработная плата в нефтесервисных компаниях ХМАО составляет 97,4 тысячи рублей. Проанализировали оплату труда за 2023 год в 14 предприятиях округа со штатом более 1000 человек, которые предоставляют услуги, связанные с добычей нефти и газа», — сообщили исследователи URA.RU. Данные информационной площадки СБИС основаны на отчетах и налоговых отчислениях предприятий. Средняя зарплата в нефтесервисных предприятиях варьируется от 78 до 129 тысяч в месяц. Самый низкая средняя оплата труда, по данным системы, в ООО «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (входит в структуру «Акрон Холдинга»), она составляет 78 тысяч рублей. Самая высокий показатель — 129 тысяч рублей — у компании «Катобьнефть» из Когалыма (дочернее предприятие «Петро Велт Технолоджис»). Ранее URA.RU писало о средней зарплате в крупных нефтяных компаниях ХМАО. В среднем нефтяники получают 115 тысяч рублей.