Сколько получают сотрудники крупных нефтесервисных компаний в ХМАО

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Средняя зарплата работников нефтесервисов в ХМАО — 97 тысяч рублей в месяц Фото:

Работники крупных нефтесервисных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 97 тысяч рублей рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС о предприятиях округа, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям: бурят и ремонтируют скважины, производят и обслуживают оборудование.

«Средняя заработная плата в нефтесервисных компаниях ХМАО составляет 97,4 тысячи рублей. Проанализировали оплату труда за 2023 год в 14 предприятиях округа со штатом более 1000 человек, которые предоставляют услуги, связанные с добычей нефти и газа», — сообщили исследователи URA.RU. Данные информационной площадки СБИС основаны на отчетах и налоговых отчислениях предприятий.

Средняя зарплата в нефтесервисных предприятиях варьируется от 78 до 129 тысяч в месяц. Самый низкая средняя оплата труда, по данным системы, в ООО «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (входит в структуру «Акрон Холдинга»), она составляет 78 тысяч рублей. Самая высокий показатель — 129 тысяч рублей — у компании «Катобьнефть» из Когалыма (дочернее предприятие «Петро Велт Технолоджис»).

Ранее URA.RU писало о средней зарплате в крупных нефтяных компаниях ХМАО. В среднем нефтяники получают 115 тысяч рублей.

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Работники крупных нефтесервисных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 97 тысяч рублей рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС о предприятиях округа, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям: бурят и ремонтируют скважины, производят и обслуживают оборудование. «Средняя заработная плата в нефтесервисных компаниях ХМАО составляет 97,4 тысячи рублей. Проанализировали оплату труда за 2023 год в 14 предприятиях округа со штатом более 1000 человек, которые предоставляют услуги, связанные с добычей нефти и газа», — сообщили исследователи URA.RU. Данные информационной площадки СБИС основаны на отчетах и налоговых отчислениях предприятий. Средняя зарплата в нефтесервисных предприятиях варьируется от 78 до 129 тысяч в месяц. Самый низкая средняя оплата труда, по данным системы, в ООО «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (входит в структуру «Акрон Холдинга»), она составляет 78 тысяч рублей. Самая высокий показатель — 129 тысяч рублей — у компании «Катобьнефть» из Когалыма (дочернее предприятие «Петро Велт Технолоджис»). Ранее URA.RU писало о средней зарплате в крупных нефтяных компаниях ХМАО. В среднем нефтяники получают 115 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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