27 декабря 2023

В Перми бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Удостоверения ветеранов боевых действий получили Владислав Буланкин и Артур Холодцов Фото:
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В Перми бойцы частной военной компании «Вагнер» Владислав Буланкин и Артур Холодцов получили удостоверение ветеранов боевых действий. Их вручил депутат заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин. Торжественная церемония, на которой присутствовал корреспондент URA.RU, состоялась региональном отделении фонда «Защитники Отечества» в Доме офицеров (Сибирская, 59).

«ЧВК «Вагнер, это новое представление о нашей армии. Поздравляю вас с этим знаменательным событием!», — обратился к бойцам и. о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. Слова благодарности высказал своим товарищам и глава пермского представительства ЧВК «Вагнер» Андрей Борисенко. «Вы с честью выполнили свой долг», — обратился он к пермякам.

В беседе с корреспондентом URA.RU бойцы рассказали, что находились на СВО в 2022 году и участвовали в освобождении Бахмута. «Самое главное, что поменялось отношение [к бойцам ЧВК „Вагнер“], компанию ценят. Это важно», — сказал Буланкин. Артур Холодцов высказал мнение, что «все ребята, которые участвуют в СВО, защищая нашу Родину, достойны таких удостоверений и льгот от государства».

С сентября 2023 года бойцы группы «Вагнер» имеют право на получение ветеранского статуса. Для этого необходимо обратиться в представительство фонда «Защитники Отечества» в Перми, подготовив пакет документов.

Альберт Марданов поблагодарил земляков за служение родине
Альберт Марданов поблагодарил земляков за служение родине

Удостоверения ветеранов боевых действий Владислав Буланкин (в центре) и Артур Холодцов получили из рук Героя России Серея Яшкина
Удостоверения ветеранов боевых действий Владислав Буланкин (в центре) и Артур Холодцов получили из рук Героя России Серея Яшкина
Фото:

Руководитель пермского представительства ЧВК «Вагнер» поздравил товарищей с получением удостоверений
Руководитель пермского представительства ЧВК «Вагнер» поздравил товарищей с получением удостоверений
Фото:

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В Перми бойцы частной военной компании «Вагнер» Владислав Буланкин и Артур Холодцов получили удостоверение ветеранов боевых действий. Их вручил депутат заксобрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин. Торжественная церемония, на которой присутствовал корреспондент URA.RU, состоялась региональном отделении фонда «Защитники Отечества» в Доме офицеров (Сибирская, 59). «ЧВК «Вагнер, это новое представление о нашей армии. Поздравляю вас с этим знаменательным событием!», — обратился к бойцам и. о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. Слова благодарности высказал своим товарищам и глава пермского представительства ЧВК «Вагнер» Андрей Борисенко. «Вы с честью выполнили свой долг», — обратился он к пермякам. В беседе с корреспондентом URA.RU бойцы рассказали, что находились на СВО в 2022 году и участвовали в освобождении Бахмута. «Самое главное, что поменялось отношение [к бойцам ЧВК „Вагнер“], компанию ценят. Это важно», — сказал Буланкин. Артур Холодцов высказал мнение, что «все ребята, которые участвуют в СВО, защищая нашу Родину, достойны таких удостоверений и льгот от государства». С сентября 2023 года бойцы группы «Вагнер» имеют право на получение ветеранского статуса. Для этого необходимо обратиться в представительство фонда «Защитники Отечества» в Перми, подготовив пакет документов.
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