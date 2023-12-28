Правительство ХМАО увеличит размер социальных выплат для югорчан в 2024 году

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В 2024 году восемь видов соцвыплат для жителей ХМАО проиндексируют на 4% Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа в связи с инфляцией увеличат размер финансовой поддержки для некоторых категорий граждан. С начала 2024 года на 4% проиндексируют восемь типов социальных выплат. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Югры.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет осуществить с 1 января 2024 года индексацию размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат на коэффициент, равный 4%», — указано в документе.

Изменения коснутся ежемесячных выплат труженикам тыла, югорчанам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда России и ХМАО, инвалидам первой и второй групп с детства, которые получают социальную пенсию, а также ежемесячных пособий на детей, потерявших кормильца, и детей с инвалидностью. Кроме того, на увеличение размера финансовой поддержки могут рассчитывать и помощники пожилых граждан и инвалидов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО увеличили размеры пособий для жителей в 2023 году. Изменения коснулись прожиточного минимума, поддержки ветеранов СВО и льгот для семей.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа в связи с инфляцией увеличат размер финансовой поддержки для некоторых категорий граждан. С начала 2024 года на 4% проиндексируют восемь типов социальных выплат. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Югры. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет осуществить с 1 января 2024 года индексацию размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат на коэффициент, равный 4%», — указано в документе. Изменения коснутся ежемесячных выплат труженикам тыла, югорчанам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда России и ХМАО, инвалидам первой и второй групп с детства, которые получают социальную пенсию, а также ежемесячных пособий на детей, потерявших кормильца, и детей с инвалидностью. Кроме того, на увеличение размера финансовой поддержки могут рассчитывать и помощники пожилых граждан и инвалидов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО увеличили размеры пособий для жителей в 2023 году. Изменения коснулись прожиточного минимума, поддержки ветеранов СВО и льгот для семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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