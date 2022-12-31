В ХМАО увеличили размеры пособий для жителей в 2023 году

С 1 января семьи ХМАО переходят на единое пособие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО с 1 января 2023 года выросли выплаты социально уязвимым категориям граждан и введены новые меры социальной поддержки. В департаменте социального развития Югры URA.RU рассказали, что увеличение регионального прожиточного минимума повлияло и на размер единого пособия, которое с этого дня заменит часть видов выплат семьям с детьми до 17 лет.

Новый прожиточный минимум в ХМАО

В ХМАО вырос региональный прожиточный минимум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Об увеличении размера регионального прожиточного минимума правительство Югры объявило 23 декабря 2022 года. Его величина установлена на уровне 19 649 рублей на душу населения.

Для пенсионеров величина прожиточного минимума составляет 16 951 рубль, для детей — 19 680 рублей. Для трудоспособного населения ХМАО прожиточный минимум установлен на уровне 21 417 рублей.

Величина регионального прожиточного минимума влияет на размер пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ, в том числе, единого пособия для семей с детьми

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет заменит шесть других выплат

Новое единое пособие заменит выплату для беременных женщин, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, выплату на третьего и последующих, пособие на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

«Пособие предназначено для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Это единая „бесшовная“ поддержка на всех этапах развития семьи», — уточнили в депсоцразвития Югры.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума ХМАО. Для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на единое пособие.

Также проиндексированы следующие выплаты: меры поддержки, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации (безработным, малоимущим); региональная доплата к пенсии и ежемесячные пособия неработающим пенсионерам — родителям погибших военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти. Были введены и новые льготы для ветеранов СВО.

Выплаты пенсионерам, инвалидам, многодетным и другим социально уязвимым группам населения

В ХМАО на 5,5% проиндексировали пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 января 2023 года проиндексированы девять региональных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат, направленных на поддержку граждан старшего возраста, других социально уязвимых категорий граждан, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов, потерявших кормильца, многодетных семей.

Эти ежемесячные выплаты, по данным депсоцразвития округа, от регионального минимума не зависят. С января они выросли на 5,5%:

труженикам тыла;

реабилитированным лицам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

ветеранам труда Югры и гражданам, приравненным к ним;

пособие инвалидам с детства I и II групп, получающим социальную пенсию и не имеющим права на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством ХМАО;

пособие на ребенка (детей);

пособие на детей, потерявших кормильца;

пособие на детей-инвалидов;

вознаграждение помощнику пожилого гражданина или инвалида.

Ежегодная выплата почетным донорам выросла до 16 578 рублей

В ХМАО проиндексирована ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» до размера 16 578 руб. Доноры должны постоянно проживать на территории России.

В целом, меры поддержки затронут свыше 124 тысяч жителей ХМАО. Выплаты будут производиться из регионального бюджета.