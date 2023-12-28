Мать сбежавшего в США фехтовальщика объяснила поступок сына

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Сергей Бида (на фото) планировал сделать операцию за границей и вернуться обратно, заявила Елена Гришина Фото:

Российский шпажист Сергей Бида пытался несколько раз урегулировать свое служебное положение в Росгвардии, чтобы уволиться, но его просьбы были проигнорированы. Об этом заявила мать спортсмена двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина, объяснив отъезд сына из России.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. У Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — передает слова Гришиной RT. Она добавила, что списки лиц, которым разрешен выезд из страны составлял главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, которые затем отправлялись в Росгвардию и Министерство обороны для подписания.

Российские фехтовальщики Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Подробности по их делу не разглашаются. Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в командном турнире в Токио, а его супруга имеет призовое место на чемпионате мира. Они переехали в США в этом году и проживают в Калифорнии.

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Российский шпажист Сергей Бида пытался несколько раз урегулировать свое служебное положение в Росгвардии, чтобы уволиться, но его просьбы были проигнорированы. Об этом заявила мать спортсмена двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина, объяснив отъезд сына из России. «Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. У Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — передает слова Гришиной RT. Она добавила, что списки лиц, которым разрешен выезд из страны составлял главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, которые затем отправлялись в Росгвардию и Министерство обороны для подписания. Российские фехтовальщики Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Подробности по их делу не разглашаются. Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в командном турнире в Токио, а его супруга имеет призовое место на чемпионате мира. Они переехали в США в этом году и проживают в Калифорнии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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