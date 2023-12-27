Курганские дети хотели поставить подписи за выдвижение Путина на выборах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры в ТЦ. Выборы президента. Курган, россия путин, голосование, за президента, выборы президента рф
Сборщики подписей работают в крупных торговых центрах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кургане дети пытались оставить свои подписи за президента Владимира Путина, который планирует выдвигаться на новый срок. С таким предложением дети подошли к одному из сборщиков подписей в ТРЦ «Пушкинский», передает корреспондент URA.RU

«А можно проголосовать?» — спросили дети. На это девушка, отвечающая за сбор подписей ответила, что проголосовать могут только совершеннолетние. В конце декабря сборщики подписей работают в крупнейших ТРЦ Кургана и Шадринска.

Сейчас идет период сбора подписей за кандидатов, которые являются самовыдвиженцами. Путину для допуска до выборов нужно собрать минимум 300 тысяч подписей, а в каждом субъекте — не менее 7 500. Помимо Путина в выборах собираются участвовать депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, бывший депутат Госдумы, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и депутат Госдумы Владислав Даванков.

Выборы будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. В Курганской области будут работать 799 постоянных участков и пять — в местах временного пребывания граждан.

Волонтеры в ТЦ. Выборы президента. Курган
Сборщики подписей начали работать в конце декабря
Фото:
Волонтеры в ТЦ. Выборы президента. Курган
К сборщикам подписей подходят люди, которые хотят, чтобы Владимир Путин участвовал в выборах
Фото:
Волонтеры в ТЦ. Выборы президента. Курган
В регионе кандидату нужно минимум собрать 7500 подписей
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане дети пытались оставить свои подписи за президента Владимира Путина, который планирует выдвигаться на новый срок. С таким предложением дети подошли к одному из сборщиков подписей в ТРЦ «Пушкинский», передает корреспондент URA.RU «А можно проголосовать?» — спросили дети. На это девушка, отвечающая за сбор подписей ответила, что проголосовать могут только совершеннолетние. В конце декабря сборщики подписей работают в крупнейших ТРЦ Кургана и Шадринска. Сейчас идет период сбора подписей за кандидатов, которые являются самовыдвиженцами. Путину для допуска до выборов нужно собрать минимум 300 тысяч подписей, а в каждом субъекте — не менее 7 500. Помимо Путина в выборах собираются участвовать депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, бывший депутат Госдумы, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и депутат Госдумы Владислав Даванков. Выборы будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. В Курганской области будут работать 799 постоянных участков и пять — в местах временного пребывания граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...