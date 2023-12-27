Сборщики подписей работают в крупных торговых центрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Кургане дети пытались оставить свои подписи за президента Владимира Путина, который планирует выдвигаться на новый срок. С таким предложением дети подошли к одному из сборщиков подписей в ТРЦ «Пушкинский», передает корреспондент URA.RU

«А можно проголосовать?» — спросили дети. На это девушка, отвечающая за сбор подписей ответила, что проголосовать могут только совершеннолетние. В конце декабря сборщики подписей работают в крупнейших ТРЦ Кургана и Шадринска.

Сейчас идет период сбора подписей за кандидатов, которые являются самовыдвиженцами. Путину для допуска до выборов нужно собрать минимум 300 тысяч подписей, а в каждом субъекте — не менее 7 500. Помимо Путина в выборах собираются участвовать депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, бывший депутат Госдумы, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и депутат Госдумы Владислав Даванков.

Выборы будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. В Курганской области будут работать 799 постоянных участков и пять — в местах временного пребывания граждан.

Сборщики подписей начали работать в конце декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К сборщикам подписей подходят люди, которые хотят, чтобы Владимир Путин участвовал в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU