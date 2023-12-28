Компания Худайнатова оставила без новогодних премий своих сотрудников в ХМАО

Работники дочерних обществ ННК остались без денег перед Новым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Независимая нефтяная компания (ННК), принадлежащая бизнесмену Эдуарду Худайнатову, оставила без новогодних премий своих сотрудников в ХМАО. Инсайдер URA.RU из «Няганьнефти» (дочернее общество ННК в ХМАО) сообщил, что выплату годового вознаграждения не согласовало московское руководство.

«Руководство перед Новым годом сообщило, что премий по результатам года у нас не будет: приказ о премировании был на утверждении в управляющей компании в Москве, но его не согласовали. В 20-х числах декабря выплатили аванс (25-30% от зарплаты), а расчет, сказали, будет после январских праздников», — поделился нефтяник. Сотрудники ННК впервые столкнулись с такой ситуацией: в прошлом году расчет и премии персонал предприятия получил до новогодних праздников.

Причины лишения премий сотрудникам не объяснили, но, по утверждению инсайдера, решение руководства не зависит от результатов работы предприятия. По словам источника агентства, без премий останутся несколько дочерних обществ ННК в ХМАО, а также подразделение из Оренбурга.

Агентство обратилось за комментарием в «Няганьнефть». «Информации об отмене годовой премии у нас нет. Расчет в прошлом году дали до Нового года, поскольку дата выплаты выпадала на выходные дни. В этом году 10-е число — рабочий день, поэтому зарплату сотрудники получат в установленный срок», — подчеркнули на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что Независимая нефтегазовая компания (ННК) купила нефтяные предприятия в ХМАО, которые продавал банк «Траст». Цена активов превысила 20 млрд рублей.