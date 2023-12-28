В регионе РФ без света остались почти 100 тысяч человек. Видео

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В Дагестане свыше 90 тысяч человек остались без света, заявили в прокуратуре республики Фото:

В результате неблагоприятных погодных условий и усиления ветра перебои в электроснабжении произошли в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан, затронув свыше 90 тысяч потребителей. Об этом рассказали в местной прокуратуре.

«28 декабря 2023 года, в результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тысяч потребителей в городах и районах республики», — сообщает telegram-канал прокуратуры Дагестана. Там добавили, что прокуратура планирует надзорные мероприятия для контроля за соблюдением законодательства в сфере электроснабжения.

Ранее в Дагестане из-за сильного ветра без электричества были 127 тысяч человек. К вечеру без электроэнергии осталось 57 населенных пунктов.

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В результате неблагоприятных погодных условий и усиления ветра перебои в электроснабжении произошли в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан, затронув свыше 90 тысяч потребителей. Об этом рассказали в местной прокуратуре. «28 декабря 2023 года, в результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона. В зону отключения электроэнергии попали более 90 тысяч потребителей в городах и районах республики», — сообщает telegram-канал прокуратуры Дагестана. Там добавили, что прокуратура планирует надзорные мероприятия для контроля за соблюдением законодательства в сфере электроснабжения. Ранее в Дагестане из-за сильного ветра без электричества были 127 тысяч человек. К вечеру без электроэнергии осталось 57 населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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