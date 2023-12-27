Парламентарии ЯНАО поддержали идею льготы для семей участников СВО

Воспользоваться компенсацией можно будет до окончания участия бойца в СВО

28 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Бесплатным проездом семьи участников СВО смогут воспользоваться один раз в два года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямальские депутаты согласны с предложением коллег о компенсации проезда к месту отдыха для неработающих членов семей участников спецоперации, если те были мобилизованы из районов Крайнего Севера. Соответствующее обращение на имя Председателя Правительства РФ направили депутаты северных регионов. Об этом сообщается на официальном портале Законодательного собрания ЯНАО. «В настоящее время федеральное законодательство не позволяет родным участников СВО, которые проходят службу за пределами районов Крайнего Севера, воспользоваться льготой до окончания участия бойца в СВО. <…> Наши защитники должны быть уверены, что их семьи находятся под надежной защитой», — приводятся в сообщении слова спикера ямальского парламента Сергея Ямкина. Если идею депутатов Крайнего Севера поддержат на федеральном уровне, семьи мобилизованных или заключивших контракт работников-участников СВО получат право на компенсацию стоимости проезда. Ею можно будет воспользоваться один раз в два года. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятисот тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ямальские депутаты согласны с предложением коллег о компенсации проезда к месту отдыха для неработающих членов семей участников спецоперации, если те были мобилизованы из районов Крайнего Севера. Соответствующее обращение на имя Председателя Правительства РФ направили депутаты северных регионов. Об этом сообщается на официальном портале Законодательного собрания ЯНАО. «В настоящее время федеральное законодательство не позволяет родным участников СВО, которые проходят службу за пределами районов Крайнего Севера, воспользоваться льготой до окончания участия бойца в СВО. <…> Наши защитники должны быть уверены, что их семьи находятся под надежной защитой», — приводятся в сообщении слова спикера ямальского парламента Сергея Ямкина. Если идею депутатов Крайнего Севера поддержат на федеральном уровне, семьи мобилизованных или заключивших контракт работников-участников СВО получат право на компенсацию стоимости проезда. Ею можно будет воспользоваться один раз в два года. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятисот тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий. Постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.