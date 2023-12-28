Пермский балет «Щелкунчик» 31 декабря покажут в прямом эфире

Трансляция самого популярного балета будет доступна всему миру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский театр оперы и балета в прямом эфире покажет популярный балет «Щелкунчик» 31 декабря. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

«Главный новогодний спектакль Пермского театра оперы и балета — балет-феерия „Щелкунчик“ в авторской версии Алексея Мирошниченко — в канун Нового года смогут посмотреть зрители всей страны. 31 декабря показ спектакля пройдет на сайте театра и на официальной странице театра „ВКонтакте“», — сообщается в соцсети на странице пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. Начало показа в 18:00 по пермскому времени.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость билета на «Щелкунчика» в Пермском театре оперы и балета достигала 17 тысяч рублей. Это самые высокие цены на спектакль театров Москвы и Санкт-Петербурга, но все билеты уже проданы.