20 декабря 2023

Билеты на «Щелкунчика» в Перми самые дорогие после столичных театров

© Служба новостей «URA.RU»
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Балет Щелкунчик. Курган, щелкунчик, балет
«Яндекс» проанализировал цены на популярный балет «Щелкунчик» по всей стране Фото:

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Перми — самая высокая в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это выяснили аналитики компании «Яндекс».

«Самые дорогостоящие представления, кроме Москвы (30 тысяч рублей), пройдут в Санкт-Петербурге, где в Михайловском театре стоимость билетов может достигать 25 тысяч, и Перми — до 10 тысяч рублей в Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского», — говорится в релизе «Яндекса», поступившем в URA.RU. В исследовании учитывались цены на спектакли с 1 ноября 2023 по 10 января 2024 года.

Аналитики отмечают, что увидеть «Щелкунчика» в Перми можно не только в театре оперы и балета, но и на других площадках, где цена ниже. Учитывая стоимость проживания в пермских отелях, исследователи пришли к выводу, что город вполне можно рекомендовать как бюджетное направление для просмотра спектакля: «Самыми бюджетными направлениями для отдыха и просмотра спектакля по „индексу Щелкунчика“ стали: Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4 600 рублей), Екатеринбург (5 400 рублей), Омск (5 400 рублей) и Красноярск (5 600 рублей)».

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость билета на «Щелкунчика» в Пермском театре оперы и балета достигала 17 тысяч рублей. А на сцене ПДНТ «Губерния» можно увидеть балет от хореографической студии «Вдохновение» гимназии имени Дягилева за 250 рублей.

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Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Перми — самая высокая в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это выяснили аналитики компании «Яндекс». «Самые дорогостоящие представления, кроме Москвы (30 тысяч рублей), пройдут в Санкт-Петербурге, где в Михайловском театре стоимость билетов может достигать 25 тысяч, и Перми — до 10 тысяч рублей в Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского», — говорится в релизе «Яндекса», поступившем в URA.RU. В исследовании учитывались цены на спектакли с 1 ноября 2023 по 10 января 2024 года. Аналитики отмечают, что увидеть «Щелкунчика» в Перми можно не только в театре оперы и балета, но и на других площадках, где цена ниже. Учитывая стоимость проживания в пермских отелях, исследователи пришли к выводу, что город вполне можно рекомендовать как бюджетное направление для просмотра спектакля: «Самыми бюджетными направлениями для отдыха и просмотра спектакля по „индексу Щелкунчика“ стали: Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4 600 рублей), Екатеринбург (5 400 рублей), Омск (5 400 рублей) и Красноярск (5 600 рублей)». Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость билета на «Щелкунчика» в Пермском театре оперы и балета достигала 17 тысяч рублей. А на сцене ПДНТ «Губерния» можно увидеть балет от хореографической студии «Вдохновение» гимназии имени Дягилева за 250 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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